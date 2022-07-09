Sigara zammı ile 9 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dönemde gündemde yer alan bir konu da sigara fiyatları üzerinde uygulamaya geçen Temmuz zammı oldu. Geçtiğimiz günlerde peş peşe markaların yayınladığı yeni listeyle en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 2 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından "9 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listesi satıcılarına gönderildi. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigaraya zam sonrası yeni ve güncel liste.