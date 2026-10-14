Sığır, manda, koyun-keçi... 5 sınıfa ayrılacak! İşte hayvancılıkta yeni kurallar

C SINIFINDA ÇİT, OTOMATİK SULUK VE HAYVAN KANTARI İSTENECEK

C sınıfı işletmelerde, D sınıfı için belirlenen şartlara ek olarak işletme sınırları hayvan girişini engelleyecek şekilde duvar, çit, tel örgü veya benzeri uygun malzemelerle çevrilecek.

Hayvanların açık alanda barındırılması durumunda olumsuz hava koşullarına karşı gölgelik ve yağmurdan korunma alanları oluşturulacak. Ayrıca işletmelerde otomatik suluk, aşı yolu veya kilit sistemi ile canlı hayvan kantarı bulunacak.

B SINIFINDA HASTALIKTAN ARİ İŞLETME SERTİFİKASI ARANACAK

B sınıfı işletmelerin, C sınıfında istenen şartlara ek olarak Bakanlıkça belirlenen hastalıktan ari işletme sağlık sertifikasına sahip olması gerekecek.

İşletmelerde biyogüvenlik kurallarını açıklayan levhalar bulundurulacak. İşletmeye giriş ve çıkış yapan araçlar ile ziyaretçiler kayıt altına alınacak. Araçların işletme alanına girmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacak.

Zorunlu ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında, ayrıca işletme içinde bir bölümden diğerine geçerken ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayan düzenekler bulunacak. Ziyaretçiler için özel giysi veya tek kullanımlık koruyucu giysi de bulundurulacak.

Bu sınıftaki işletmelerde hayvanların farklı işletmelerdeki hayvanlarla temas etmesi engellenecek. Yeni gelen hayvanlar için hastalıkların bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda, izole bir karantina alanı oluşturulacak.

Piyasaya süt arz eden işletmelerde seyyar veya sabit hatlı sağım sistemi ile süt soğutma tankı bulunması gerekecek. Ayrıca hastalıkların bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda doğumhane oluşturulacak.

A SINIFINDA VETERİNER HEKİM VE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ ZORUNLU OLACAK

A sınıfı işletmelerde, B sınıfı için belirlenen koşullara ek olarak veteriner hekim çalıştırılması gerekecek. İşletmenin tüm bölümlerinde biyogüvenlik prosedürleri uygulanacak.

Giriş ve çıkışlarda araçlar için dezenfeksiyon tüneli, ziyaretçiler için ise dezenfeksiyon kabini bulunacak.

İşletmenin bulunduğu köy veya mahallede ihbarı mecburi bir hayvan hastalığının tespit edilmesi durumunda uygulanacak ek tedbirler belirlenecek ve acil durum planı hazırlanacak.

İŞLETMELER DENETLENECEK, SINIFI DEĞİŞENLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Hayvancılık işletmeleri, gerekli görülen durumlarda il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından fiziki altyapı ve biyogüvenlik şartları bakımından denetlenecek.

Denetimler sonucunda işletmenin sınıfının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde işletme yeniden sınıflandırılacak.

FAAL İŞLETMELER İÇİN BİR YILLIK SÜRE

Yönetmelikte sınıflandırma sürecine ilişkin geçiş hükümleri de yer aldı. Buna göre, Bakanlık veri tabanına kayıtlı ve faal hayvancılık işletmeleri bir yıl içinde sınıflandırılacak.

Daha önce kurulmuş ve Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmasına rağmen faaliyetlerine ara vermiş veya faaliyetlerini sonlandırmış işletmeler ise yeniden faaliyete başladıklarında sınıflandırma kapsamına alınacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör