Sığır, manda, koyun-keçi... 5 sınıfa ayrılacak! İşte hayvancılıkta yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık İşletmelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle sığır, manda, koyun ve keçi bulunduran hayvancılık işletmelerinin fiziki altyapı ve biyogüvenlik şartlarına göre A, B, C, D ve E olmak üzere beş sınıfa ayrılması kararlaştırıldı.
Bakanlık veri tabanına kayıtlı işletmeler, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yerinde incelenecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda işletmeler, yönetmelikte belirlenen şartlara göre sınıflandırılacak.
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE BEŞ FARKLI SINIF
Yönetmelik kapsamında işletmelerin sınıflandırılmasında fiziki altyapı, hayvanların barınma koşulları ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik biyogüvenlik tedbirleri esas alınacak.
D sınıfı için belirlenen asgari şartları sağlayamayan işletmeler E sınıfında değerlendirilecek. Üst sınıflara geçildikçe işletmelerden daha kapsamlı altyapı ve biyogüvenlik koşullarını yerine getirmeleri istenecek.
D SINIFI İŞLETMELERDE DEZENFEKSİYON ŞARTI
D sınıfı işletmelerde hayvancılık faaliyeti, aynı yerleşkede hayvancılık dışındaki amaçlarla kullanılan yapılardan ayrılmış, sınırları belirli ve bağımsız bir bölümde yürütülecek.
Hayvan bakımında kullanılan ekipman düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hayvanların bulunduğu alana girecek kişilerin ayakkabılarını dezenfekte edebilmelerini sağlayan ekipman bulundurulacak.
İşletmelerde ayrıca temizlenebilir yemlik ve suluklar ile hayvan refahını sağlayacak asgari düzeyde havalandırma yapıları bulunacak.
C SINIFINDA ÇİT, OTOMATİK SULUK VE HAYVAN KANTARI İSTENECEK
C sınıfı işletmelerde, D sınıfı için belirlenen şartlara ek olarak işletme sınırları hayvan girişini engelleyecek şekilde duvar, çit, tel örgü veya benzeri uygun malzemelerle çevrilecek.
Hayvanların açık alanda barındırılması durumunda olumsuz hava koşullarına karşı gölgelik ve yağmurdan korunma alanları oluşturulacak. Ayrıca işletmelerde otomatik suluk, aşı yolu veya kilit sistemi ile canlı hayvan kantarı bulunacak.
B SINIFINDA HASTALIKTAN ARİ İŞLETME SERTİFİKASI ARANACAK
B sınıfı işletmelerin, C sınıfında istenen şartlara ek olarak Bakanlıkça belirlenen hastalıktan ari işletme sağlık sertifikasına sahip olması gerekecek.
İşletmelerde biyogüvenlik kurallarını açıklayan levhalar bulundurulacak. İşletmeye giriş ve çıkış yapan araçlar ile ziyaretçiler kayıt altına alınacak. Araçların işletme alanına girmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacak.
Zorunlu ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında, ayrıca işletme içinde bir bölümden diğerine geçerken ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayan düzenekler bulunacak. Ziyaretçiler için özel giysi veya tek kullanımlık koruyucu giysi de bulundurulacak.
Bu sınıftaki işletmelerde hayvanların farklı işletmelerdeki hayvanlarla temas etmesi engellenecek. Yeni gelen hayvanlar için hastalıkların bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda, izole bir karantina alanı oluşturulacak.
Piyasaya süt arz eden işletmelerde seyyar veya sabit hatlı sağım sistemi ile süt soğutma tankı bulunması gerekecek. Ayrıca hastalıkların bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda doğumhane oluşturulacak.
A SINIFINDA VETERİNER HEKİM VE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ ZORUNLU OLACAK
A sınıfı işletmelerde, B sınıfı için belirlenen koşullara ek olarak veteriner hekim çalıştırılması gerekecek. İşletmenin tüm bölümlerinde biyogüvenlik prosedürleri uygulanacak.
Giriş ve çıkışlarda araçlar için dezenfeksiyon tüneli, ziyaretçiler için ise dezenfeksiyon kabini bulunacak.
İşletmenin bulunduğu köy veya mahallede ihbarı mecburi bir hayvan hastalığının tespit edilmesi durumunda uygulanacak ek tedbirler belirlenecek ve acil durum planı hazırlanacak.
İŞLETMELER DENETLENECEK, SINIFI DEĞİŞENLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Hayvancılık işletmeleri, gerekli görülen durumlarda il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından fiziki altyapı ve biyogüvenlik şartları bakımından denetlenecek.
Denetimler sonucunda işletmenin sınıfının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde işletme yeniden sınıflandırılacak.
FAAL İŞLETMELER İÇİN BİR YILLIK SÜRE
Yönetmelikte sınıflandırma sürecine ilişkin geçiş hükümleri de yer aldı. Buna göre, Bakanlık veri tabanına kayıtlı ve faal hayvancılık işletmeleri bir yıl içinde sınıflandırılacak.
Daha önce kurulmuş ve Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmasına rağmen faaliyetlerine ara vermiş veya faaliyetlerini sonlandırmış işletmeler ise yeniden faaliyete başladıklarında sınıflandırma kapsamına alınacak.