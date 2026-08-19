Sigorta dolandırıcılığına ortak kalkan

Sigorta sektöründe milyarlarca liraya ulaşan suistimallere karşı mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hayata geçirdiği yeni yapıyla sigorta sektörü, kamu kurumları ve uzmanlar aynı mücadele mekanizmasında buluşacak. Yapay zekâdan makine öğrenmesine, veri analizinden erken uyarı sistemlerine kadar farklı araçların kullanılacağı modelle, suistimaller gerçekleşmeden tespit edilecek. 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/27 sayılı Genelge ile Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Suistimal Çalışma Heyeti kuruldu. Yeni sistemin merkezinde veri var. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesindeki Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'nde (SİSBİS) yer alan bilgiler ile diğer veriler birlikte analiz edilecek. Böylece yalnızca gerçekleşmiş suistimal vakalarının incelenmesi değil, şüpheli davranış kalıplarının belirlenmesi, yeni yöntemlerin izlenmesi ve risk göstergelerinin oluşturulması amaçlanıyor.

KAMU İLE AYNI MASADA

Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi beş üyeden oluşacak. SEDDK'nın iki temsilcisinin yanı sıra Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve Sigorta Tahkim Komisyonu birer üyeyle temsil edilecek. Gündeme göre Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu temsilcileri de toplantılara davet edilebilecek. Böylece sektörün poliçe ve hasar verileriyle kamunun denetim, mali inceleme ve suçla mücadele kapasitesinin aynı mekanizma içerisinde değerlendirilmesinin önü açılacak. Komite üç ayda bir toplanacak. İhtiyaç duyulması halinde başkanın daveti veya üyelerin talebiyle olağanüstü toplantılar da yapılabilecek.

YAPAY ZEKÂ İZ SÜRECEK

Yeni dönemin en önemli ayaklarından birini teknoloji oluşturacak. Sigorta suistimalleriyle mücadelede yapay zekâ, makine öğrenmesi ve ileri analitik uygulamalarının kullanımına yönelik çalışmalar yürütülecek. Suistimal Çalışma Heyeti ise veriler üzerinden risk analizleri yapacak. Heyet; sigorta suistimallerinde ortaya çıkan yeni eğilimleri ve yöntemleri inceleyecek, branş ve risk alanları bazında çalışmalar yürütecek, ortak risk göstergeleri oluşturacak ve erken uyarı kriterlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Bu yaklaşım, suistimal incelemelerinin tek tek hasar dosyalarıyla sınırlı kalmaması açısından önem taşıyor. Farklı poliçeler, hasarlar, kişiler ve işlemler arasındaki bağlantıların veri analitiğiyle ortaya çıkarılması sayesinde tekrarlanan veya organize nitelik taşıyan girişimlerin daha erken tespit edilmesi mümkün olabilecek. Böylece veri analizi, yapay zekâ, adli bilişim, aktüerya, hukuk ve risk yönetimi gibi farklı disiplinlerin sigorta suistimalleriyle mücadelede birlikte kullanılması hedefleniyor. Suistimallerin yalnızca hasar boyutuyla değil, finansal hareketlerden dijital izlere kadar daha geniş bir perspektifle incelenmesinin önü açılıyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Sistemin bir başka önemli ayağını erken uyarı mekanizması oluşturacak. Suistimal Çalışma Heyeti, sektörü etkileyebilecek yeni bir suistimal yöntemi tespit ettiğinde erken uyarı duyurusu hazırlanmasını Komiteye önerebilecek. Böylece yeni bir yöntemin sektör genelinde yaygınlaşması beklenmeden sigorta şirketlerinin bilgilendirilmesi mümkün olacak. İhbar mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi de yeni yapının çalışma alanlarından biri olacak. Türkiye'deki uygulamalar uluslararası örneklerle karşılaştırılacak, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni mücadele yöntemleri geliştirilecek. Sahadaki gelişmeler mevzuata da yansıyabilecek.



SUİSTİMAL DOSYALARI MİLYARLARI AŞTI

YENİ mekanizmanın önemi, sigorta suistimallerinin ulaştığı finansal büyüklükte de görülüyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin 2025 Genel Kurul Faaliyet Raporu'na göre, geçen yıl tüm branşlarda SİSBİS'e girilen suistimal bildirimlerinin 4 bin 320'si onaylandı. Bu dosyaların toplam tutarı 910,14 milyon TL'ye ulaştı. Oto branşında tespit edilen 38 bin 666 dosyanın toplam değeri 3,08 milyar TL'ye ulaştı. Yangın branşında ise 4 bin 682 dosyada 97,5 milyon TL'lik büyüklük tespit edildi. Rakamlar, sigorta suistimallerinin münferit sahte hasar girişimlerinin ötesine geçerek sektörün mali yapısını ve dolaylı olarak sigortalıların ödediği primleri etkileyebilecek önemli bir risk alanına dönüştüğünü gösteriyor.



SUÇ ŞÜPHESİ SEDDK'YA TAŞINACAK

YENİ yapı yalnızca suistimalleri analiz etmek ve sektörü uyarmakla sınırlı kalmayacak. Komitenin çalışmaları sırasında konusu suç teşkil edebilecek bir fiile ilişkin şüphe oluşması durumunda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 36'ncı maddesi saklı kalmak üzere SEDDK'ya bildirim yapılacak. Böylece analizler sonucunda ortaya çıkan şüpheli vakaların düzenleyici otoriteye taşınmasını sağlayan doğrudan bir mekanizma kurulmuş olacak. 17 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle sigorta suistimallerine karşı parçalı mücadele yerine daha koordineli bir yapı hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör