Sigorta primini devlet ödesin önerisi

Tarım ve orman sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Tarım Orman Şûrası sona erdi. Şûra kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubu raporlarını Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim etti. Teslim edilen raporlardaki öneriler ve kararlar değerlendirilerek eylem bakanlık tarafından 81 ilde uygulanmak üzere eylem planları oluşturulacak. Şura kararları 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 16 çalışma grubu toplam 148 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda 538 hedef belirlenirken, bu hedeflere ulaşmak için 3 bin 63 strateji ortaya konuldu.1.728 sayfalık dev bir kütüphane oluşturuldu. Çalışma gruplarının raporlarında mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulamamasından hayvansal üretime yönelik iş gücü sorununa kadar birçok konuda strateji belirlendi. Otlatma ve sağım odaklı ağır iş gücü gereksinimi olduğu, hayvan bakıcısı ve çoban temininde sıkıntılar yaşandığı raporlarda belirtilirken, sürdürülebilir orman yönetimi raporuna göre orman ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirilmesi gibi konular ön plana çıktı. Ayrıca İHA ve uyduların bireysel tarımda kullanılmasından gençlerin tarıma yönelmesi için sigorta prim ödemelerinde devlet desteği sunulmasına kadar birçok strateji öneri olarak bakanlığa sunuldu. Bakanlığın onayının ardından raporlarda yer alan öneriler hayata geçirilecek.Gençleri kırsalda tutmak amacıyla tarımsal faaliyette bulunmas ışartıyla sigorta primlerinin tamamı ya da bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı.Kadınları ve gençleri çobanlık mesleğine yönlendirmek amacıyla farkındalık kampanyaları yürütülmeli ve cazip teşvik mekanizmaları geliştirilmeli.Çobanlara sosyal güvenlik sağlanmalı ve sosyal destek programalrı oluşturulmalı.Kırsal kesimde yaşayanların sağlık sorunlarının daha hızlı giderilmesi için modern yaklaşımlardan (uzaktan muayene, video konferansla danışmanlık) yararlanılmalı.Yabancı uyruklu çobanların çalışmasına yönelik yasal düzenlemeelr netleştirilerek kayıtlı ve denetimli istihdamları teşvik edlmi eli.