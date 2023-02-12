Sigorta seferberliği

Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasında yaraların hızlı şekilde sarılması için seferberlik ilan edilirken Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) 10 ilde kurulan mobil ofisler bugün itibarıyla hizmete başladı. Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilecek, evrak temininde sigortalılara kolaylık sağlanacak. Sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılacak.DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi'nce görevlendirilen bağımsız eksper ve inşaat mühendislerden oluşan ekipler saha çalışmalarını sürdürüyor. Zorunlu deprem sigortası kapsamında belediye sınırları içindeki meskenler, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler nedeniyle ortaya çıkan zararlar karşılanacak. Sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri de 24 saat hizmet verecek. Türkiye Sigorta Birliği de aldığı tavsiye kararıyla 10 ilde sağlıktan afet sigortasına kadar her alanda kolaylık sağlanacağını duyurdu. Şirketlerin çalıştığı eksperler ve acenteler ile hızlı bir şekilde bağlantı kurulacak. Hasar tazmin süreçlerinin hızla işletilebilmesi için asistans hizmet koşullarında azami hassasiyet ve esneklik sağlanacak.Sigortalılara kolaylık sağlamak için hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalılar için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri minimize edilecek. Şirketlerin çalıştığı eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede irtibat sağlanacak. Ulaşılamayan ilgili acente, eksper ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınması için Türkiye Sigorta Birliği ile iletişim kurulacak.Ağır hasarlı: Binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ ayrılmaların olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.Acil yıkılacak: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.Az hasarlı: Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.Orta hasarlı: Deprem nedeniyle duvarlardaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.ZorunluDeprem Sigortası'na sahip kişiler, sigortasının yaptırıldığı firmaya başvuru yaparak DASK'tan faydalanılabilir. Şu an ihbar dahi gelmeden sigortalılara destek olunuyor. DASK, 2023'te depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarını 640 bin liraya çıkardı. DASK'ta 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunuyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların depremden etkilenen hasarlı yapılarıyla ilgili durumlarını öğrenebilecekleri bir platform hazırladı. Buna göre vatandaşlar, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb. gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebiliyor.HASAR tespit çalışmalarının 10-15 günde tamamlanması bekleniyor. DASK'ın deprem TIR'ı Kahramanmaraş'a yerleşerek hizmete başlarken, diğer mobil ofisler bugün faaliyete başlıyor. Alo DASK 125, e-devlet ve web sitesi aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alınırken, kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılardan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemeler gerçekleştiriliyor. Hasar ihbarları hızlı şekilde işleme alınarak eksper görevlendiriliyor.HASAR tespitlerini, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet yapıyor. Sonuçlar, e-Devlet üzerinde, hasartespit.csb.gov.tr adresinde, muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak. Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyenler, e-Devlet üzerinden hasar tespit sorgulama ve itiraz işlemleri kısmından ya da kaymakamlıklara verecekleri dilekçelerle bina koduyla başvuruda bulunabilirler. İtiraz sonucunda görevlendirilecek farklı bir teknik heyetçe hasar tespit işlemi gerçekleştirilip; nihai değerlendirme olan itiraz hasar tespiti yapılır.Sigortalıların ve acentelerin prim borçları şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde ertelenecek. OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılacak. Alo DASK 125 hattı sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinden ve TSB acil çağrı hattı "0850 502 96 00" telefon numarasında "1" tuşlanıp bilgi alınabilir.