Sigorta sektörü 2025’e hızlı girdi: BES 1,4 trilyon TL’yi aştı

Sigorta sektörünün 2025 ilk çeyrek performansını değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektörün geçen yılın aynı döneminde 200 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Özellikle büyüme kısmında, bu yıl ilk çeyrekte 303 milyar liraya çıkan bir prim üretimimiz var. Bu da yüzde 52'lik bir prim büyümesine karşılık geliyor." diye konuştu.

Gülen, sektörün geçen yılın tamamında 838 milyar liralık prim üretimi ile yüzde 74'lük büyüme ve 2,3 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaştığını anımsatarak, "Aktif büyüklüğümüz ve teknik karlılığımız biraz daha yavaş büyüdü, aktif büyüklüğümüz 2024 yılı sonundaki 2,3 trilyon liradan ilk çeyrek sonunda 2,6 trilyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 57'lik bir büyüme gösterdi. Teknik karlılığımızın büyümesi bunların biraz daha altında kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 civarında bir teknik karlılık büyümesi var." ifadelerini kullandı.

Prim artışının güçlü olduğunu kaydeden Gülen, karlılıktaki büyümenin de yüzde 30'lar civarında olduğunu ve prim artışının altında bir karlılık artışı görüldüğünü kaydederek, "Bence 2025 yılının ilk çeyreği sigorta sektörü açısından hem prim büyüklüğü hem teknik karlılık hem aktif büyüklüğü hem de öz sermaye karlılığı açısından oldukça iyi geçti." şeklinde konuştu.

Gülen, geçen yılın ilk çeyreğinde öz kaynak karlılığının yüzde 14 olduğunu anımsatarak, "Bu sene yüzde 13'e düştü. Yıllıklandırdığımız zaman yüzde 50 civarında. Özkaynak karlılığını enflasyonla karşılaştırdığımız zaman oldukça başarılı bir sonuç." dedi.

Gülen, "Bu yılın ilk çeyreğinde öz kaynak büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre 173 milyar liradan 282 milyar liraya ulaştı. Birçok şirket öz kaynaklarını artırarak sermayelerini güçlendirdi. Bu da çok önemli bir şey çünkü sigorta sektörünün öz kaynağının güçlü olması gerekir. Olası büyük afetlere karşı sağlam bir sermaye yapısı olması gerekir. SEDDK'nin attığı bu adımlar ve sektörün buna verdiği olumlu cevaplarla birlikte sektörün öz kaynağı yüzde 63'lük büyüme gösterdi." diye konuştu.

"34 MİLYAR LİRA DÖNEM KARININ 11-12 MİLYAR LİRASI HAYAT BRANŞLARINDAN"

Prim üretiminde ve karlılıkta hayat ve hayat dışı branşların payından bahseden Gülen, "Hayat genelde toplam prim üretiminin yüzde 10'luk kısmını alıyor. 303 milyar lira prim üretiminin yaklaşık 35 milyar lirası hayattan geliyor, kalanı hayat dışından geliyor. Karlılık tarafında ise hayatın payı biraz daha yüksek. Yani tarihçeye baktığımız zaman toplam karlılığın yüzde 30'u hayat sigortalarından yüzde 70'i hayat dışı sigortalardan geliyor ki sigorta sektörü 2025 ilk çeyrek sonuçlarında da toplam 34 milyar lira dönem karı açıkladı. Bunun 11-12 milyar lirası hayattan, kalanı da hayat dışından geliyor. Sektör, çoğu zaman bu dengeyi koruyor. Hayat her zaman primde daha az, karlılıkta daha yüksek. Hayat dışı ise primde yüksek, karlılıkta biraz daha az katkı sağlıyor." dedi.

"BES'İN FON BÜYÜKLÜĞÜ GSYH'NİN YAKLAŞIK YÜZDE 3'Ü"

Gülen, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) ulaştığı fon büyüklüğünün 1,4 trilyon liraya ulaştığını ve toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 3'üne sahip olduğunun altını çizerek, "Gidecek çok yol var 17 milyonu aşan katılımcısıyla Türk toplumu tarafından son derece kabul edilen bir tasarruf aracı oldu. Buradaki fonlar çok uzun vadeli tutuluyor. Bugün girdiğiniz zaman 56 yaşına kadar para biriktirdiğiniz çok kurumsal, kalıcı fonlar yaratıyor. Bu kalıcı fonları Türkiye ekonomisi ne kadar çok artırırsa aslında Türkiye'nin gelecekteki büyüme için kullanacağı yakıtı da kendi kaynaklarından sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete kadarki ödemelerde yüzde 30'luk devlet katkısının iyi bir avantaj olduğunu kaydeden Gülen, "O yüzden kenara para ayırma gücü olan herkesin bireysel emeklilik planını alması, mevcut planlarına para yatırması bireyin kendi için değerli olduğu gibi ülke ekonomisine de görülmeyen ama olağanüstü bir katkı sağlaması açısından çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen, BES'in mevcut düzenlemelerinin yeterli olduğunu düşündüğünü ve ilave düzenleme beklemediğini de belirtti

"TES ÜLKE EKONOMİMİZ İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

Gülen, odaklarını bireysel emeklilikten ziyade Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine (TES) vererek bunun hayata geçmesi için çalıştıklarını aktararak, "TES hem çalışanın hem de işverenin zorunlu olarak çalışanın emeklilik planlarına para yatırıp para biriktirebileceği bir sistem. Uzun vadeli birikimi ivmelendirmek için önemli bir ürün. Bu ürünle ilgili birçok düzenleme tamamlandı. Şimdi yasal düzenlemenin çıkması bekleniyor. Bu yasal düzenleme çıktıktan sonra bence Türkiye sosyal güvenlik sistemi ve ekonomisi son derece önemli bir kazanım elde etmiş olacak." diye konuştu.

"TİCARİ ALACAK SİGORTALARINI 15 KAT BÜYÜTECEK YOLUMUZ VAR"

Finansal sigortalar branşının altındaki ticari alacak sigortalarının öneminin son dönemde arttığını belirten Gülen, "Bir yurt içinde yapılan ticari işlemlerden, bir de ihracat işlemlerinden ticari alacak doğuyor. Alacak sigorta sağlayıcılarında ihracat tarafında Türk Eximbank önemli kurumlarından biri. Bunun dışında 3 tane yabancı ortaklı şirket, bu ürünü sağlayan değerli oyuncular. Bunun yanında yurt içi alacakların sigortalanması tarafında da Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından sunulan Devlet Destekli Alacak Sigortası ürünü şu anda Türkiye'de mevcut." açıklamasını yaptı.

Gülen, dünyada söz konusu ürünün prim büyüklüğünün 13-14 milyar dolarlara çıktığını ve Batı Avrupa ülkelerinde toplam prim üretiminden aldığı payın yüzde 5'lere ulaştığını, Türkiye pazarında ise alacak sigortalarının toplam prim üretimindeki payının binde 3'ler seviyesinde olduğunu söyledi.

Ürünün prim üretiminin 2,5 milyar lira civarında olduğunu aktaran Gülen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha hızlı gelişmesini beklerdik ama yavaş gelişiyor. Yavaş gelişmesinin altındaki etkenlere baktığımız zaman Türkiye'deki bankacılık sektörünün çok gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bankalar o kadar güçlüler ki müşteriler bu tip ihtiyaçlarını bankacılık sektörü tarafından rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Sigorta sektörüne bu kapsamda daha az görev düşüyor. Ama her geçen gün büyümesini sağlayarak belki biraz daha uzun vadede sektörün prim üretiminde Avrupa standardı olan yüzde 5'ler seviyesine gelmesini bekleyebiliriz. Bugün yüzde 5'e ulaşsak 35-40 milyar liralık prim üretimi yapmış olmamız lazım. Biz sadece 2,4 milyar liralık prim üretimi yaptık. Yani bu ürünü 15 kat daha büyütecek yolumuz var gibi gözüküyor."