Sigorta sektörü karar masasında yer almalı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden faydalanması gerektiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, TSB tarafından Sigorta Evi etkinliği gerçekleştirildi. TSB Başkanı Yaşar, daha önceki COP zirvelerinde sigortanın yeterince hak ettiği yeri almadığını belirterek, "Bize göre iklim riskleri konuşulacaksa sigortacıların masada bulunması hatta masanın baş köşesinde olması lazım" diye konuştu. Sigorta Evi uygulamasının ilk defa COP30 kapsamında Brezilya'da hayata geçirildiğini anımsatan Yaşar, COP31'in Türkiye'de yapılacağının kesinleşmesiyle birlikte Brezilya ile temasa geçerek çalışma başlattıklarını anlattı.

Sigorta sektörünün büyük bir veri havuzu bulunduğuna ve riskleri analiz ettiklerine dikkati çeken Yaşar, "Karar vericilerin, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden faydalanması gerekiyor. Biz diyoruz ki önce ölçelim. Ölçtüğümüz risklerin önleyebileceklerimizi önleyelim. Önleyemediklerimizin kötü sonuçlarını önleyelim. Sahip olduğumuz risk yönetimi ve veri modelleme araçlarıyla sigorta ve reasürans koruma kapasitemizle bunların hepsini telafi edebiliriz" şeklinde konuştu. Yaşar, zararlar gerçekleşirken altyapılarda yeni yatırımlar yapılmazsa, şehirler dayanıklı hale getirilmezse sigortacılıkta da sürdürülebilirliğin sağlanamayacağının altını çizdi.

ÇOK GEÇ OLABİLİR

Karar vericilerin iklim krizi başlığı altında sadece ekonomik maliyetin kim tarafından karşılanacağına odaklanmasının yanlış olduğunu göstermeye çalıştıklarını ifade eden Yaşar, "Bu maliyeti nasıl azaltabiliriz, sigortayı kullanarak nasıl bertaraf edebiliriz? Bir projeye karar vereceğiniz zaman, önce masaya sigortacıyı davet edin. Sigortacı analizini yapsın, değerlendirsin, size risk analizini sunsun. Biz size risklerin sonuçlarını, yani zararlarını koruma kapasitemizle nasıl koruyacağımızı anlatalım. Aksi takdirde çok geç olabilir" dedi.