Sigorta şirketlerinin prim üretimi arttı

Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) üye şirketlerden derlenen verilere göre, 2023 yılı Ekim sonu itibarıyla toplam prim üretimi 370 milyar 131,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 160 milyar 815,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 325,4 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 44,72 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 87,9 olurken, hayat sigortasında yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 86,2, hayat sigortalarının payı yüzde 13,8 seviyesindeydi.

Ekim sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,8 artışla 18 milyar 266,1 milyon TL'ye ulaştı.