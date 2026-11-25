Gazetelerde bazen çok istediğiniz bir haberi veya analizi yayınlamanız gündemin yoğunluğuna takılır. Aylar önce lansmanı yapılan bir kitap da bu kaderi yaşadı ve ancak şimdi haber haline getirebiliyoruz. İçinde Türkiye'nin 100 yıllık sigorta ve ekonomi tarihin barındıran bir çalışma olan 'Türkiye'nin sigortacılık tarihi içinde Anadolu Sigorta'nın 100 yılı' adlı kitapta birbirinden ilginç hikâyeler var. Sigortacılık tarihi sadece poliçelerin, primlerin ve tazminatların tarihi değil. Aynı zamanda Cumhuriyet'in kalkınma hamlelerinin, büyük sermaye gruplarının yatırımlarının, İstanbul'u değiştiren yangınların hikâyesi... Murat Birdal ve Barış Kablamacı'nın hazırladığı 491 sayfalık çalışma, şirket arşivleri ve tutanaklar üzerinden bu geçmişin dikkat çekici ayrıntılarını gün yüzüne çıkarıyor.

SAKIP SABANCI, 83 MİLYON LİRALIK TAZMİNATI KUCAKLAYIP POZ VERDİ



1982'de İstanbul'da meydana gelen iki büyük yangın, sigortanın kamuoyundaki görünürlüğünü artırdı. Ağustosta Mercan'daki Çarşılı Han'da çıkan yangın yaklaşık 2 milyar liralık zarara yol açtı. Ancak handaki dükkânların yalnızca dörtte biri sigortalıydı. Sigortalı işletmelere hızlı ödemeler toplam 480 milyon liraya ulaştı. Kısa süre sonra Bayrampaşa'daki Deka Mensucat'ta da büyük bir yangın çıktı. Bu felaketin ardından dönemin Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'nın, sigortalılara ödenecek 83 milyon liralık tazminat parasını kucaklayarak basına poz vermesi dönemin gazetelerinde geniş yer buldu.



VEHBİ KOÇ, SİGORTAYA 24 YIL RÖTARLA GİRDİ



TÜRK sanayisinin öncü isimlerinden Vehbi Koç'un sigortacılıkla ilişkisi, Koç Topluluğu'nun 1974 yılında Şark Sigorta'yı bünyesine katmasından çok daha eskiye dayanıyor. Kitapta 1950 yılında Ankara'da şirketin yeni bir acentelik yapılanması oluşturmasının gündeme geldiği ve dönemin önemli iş insanlarından Vehbi Koç'un desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan girişimin, Koç'un projeden çekilmesi üzerine sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

24 YILLIK RÖTAR

Böylece 1950'de sonuçsuz kalan ilk girişim ile fiili yatırım arasında yaklaşık 24 yıl geçti. 1988'de Allianz ve Japon Tokio Marine'in Şark Sigorta'ya ortak olmasıyla Koç'un sigortacılık faaliyetleri uluslararası bir boyut kazandı. Şirket 1998'de Koç Allianz Sigorta adını aldı. Ancak 2008 yılında Allianz, Koç Holding'in hisselerini satın alarak ortaklık yapısını değiştirdi. Bu kronoloji önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Vehbi Koç 1950'de sigorta faaliyetlerine başlamış olsaydı, Koç Topluluğu Türkiye merkezli, uluslararası ölçekte daha güçlü bir sigorta grubu oluşturabilir miydi? Bunun yanıtı bilinmiyor. Ancak 24 yıllık zaman farkı, Türkiye'nin finans tarihindeki dikkat çekici kaçırılmış fırsatlardan biri olarak değerlendirilebilir.



KAPALIÇARŞI'NIN YARISINDAN FAZLASI YANDI

1954 yılında elektrik kontağından kaynaklanan yangında Kapalıçarşı'daki 2 bin 730 dük-nan dükkânın 1.506'sı zarar gördü. Toplam 79 sokak-kânın sokaktan 34'ündeki dükkânlar tamamen yandı. tan Anadolu Sigorta, Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarda 81 poliçeyle toplam 1 milyon 538 ki bin liralık yangın teminatı sağlamıştı. Şirketin ödediği tazminat 208 bin 41 liraya ulaştı.

AKM YANGININDA 79 MİLYONLUK POLİÇE KRİZİ



Atatürk Kültür Merkezi'nin 27 Kasım 1970'te yanmasından yalnızca 14 gün önce bina için 79 milyon liralık sigorta poliçesi imzalanmıştı. Ancak reasürans bağlantıları tamamlanamamış, Maliye Bakanlığı prim tarifesini belirlemediği için prim tahsilatı gerçekleştirilememişti. Kamu kurumları binanın sigortalı olduğunu savunurken Anadolu Sigorta, kendisini bağlayan geçerli bir sözleşmenin bulunmadığını ileri sürdü. Yargıya taşınan anlaşmazlık 5 Kasım 1981'de şirket aleyhine sonuçlandı. Anadolu Sigorta, 11 yıl sonra 70 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı.



İKİNCİ KÖPRÜYE 290 MİLYAR POLİÇE

1985 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşaatı sigorta şirketleri arasında büyük bir rekabete sahne oldu. 290 milyar liralık teminat ikiye ayrıldı. Köprü ve yaklaşım yolları 55 milyar liraya Güneş Sigorta tarafından sigortalanırken çevreyollarının 235 milyar liralık teminatını Ray Sigorta ile Anadolu Sigorta üstlendi.





BOĞAZ'DAKİ TANKER FACİASINDA 41 MİLYARLIK TALEP

15 Kasım 1979'da Haydarpaşa açıklarında bir Yunan gemisiyle çarpışan Romen tankeri Independenta infilak etti. Kazada 51 denizci yaşamını yitridi. Günlerce süren yangın İstanbul'u etkisi altına aldı. Kitapta aktarılan 1982 tarihli Deniz Kazaları Sempozyumu verilerine göre facia nedeniyle talep edilen tazminat yaklaşık 41 milyar ilraya ulaştı.



ÜNİVERSİTEYİ YANGIN YIKTI SİGORTA AYAĞA KALDIRDI

İstanbul Üniversitesi'nin Fen Fakültesi olarak kullandığı Zeynep Hanım Konağı, 28 Şubat 1942'de çıkan yangında tamamen yok oldu. Rektör Ord. Prof. Cemil Bilsel'in üniversite binalarını ve eşyalarını 1937'den itibaren sigortalatması felaketin ardından önem kazandı. Anadolu Sigorta üniversiteye 315 bin 440 lira tazminat ödedi. Ancak mevzuat nedeniyle tazminat Maliye'ye aktarıldı. Rektör, üniversitenin zararlarının giderilmesi için yeniden ödenek talep etmek zorunda kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör