Sigorta ve emeklilik şirketlerinin minimum sermaye tutarları yenilendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilik branşı için minimum sermaye tutarı 1 milyar lira olarak belirlendi.

Kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin baz sermaye ve ruhsat talep edilen branşlar için belirlenen tutarlardan oluşan asgari kuruluş sermayesi ise 500 milyon liradan az olamayacak.

Hayat dışı grupta kurulacak bir şirketin tüm branşlarda faaliyet gösterebilmesi için toplam sermaye gereksinimi 3 milyar 325 milyon lira, hayat sigortacılığında tüm branşlarda faaliyet göstermek için toplam sermaye gereksinimi 1 milyar 125 milyon lira, reasürans hizmeti vermek için gerekli olan toplam sermaye birikimi de 2 milyar 125 milyon lira oldu.

Tüm şirketler için, söz konusu ödenmiş sermayenin ruhsat müracaatı öncesi nakden ödenmiş olmasının yanı sıra belirlenen minimum sermaye tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) atış oranında güncellenecek.