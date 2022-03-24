“Sigortacılık finansal istikrarla büyüyecek”

Sigorta alanındaki Quick Sigorta
ve Corpus Sigorta
şirketleriyle güçlü büyüme planlarına sahip olan Maher Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mahmut Erdemoğlu
, "Gelecek planlarımız içinde sigortacılık çok önemli bir yer tutuyor. Hedefimiz, finans şirketimizin faaliyete başlayarak bize katacağı ivmeyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak. Bunun için sigorta grubumuzun prim üretimini 5 milyar lira seviyelerine çıkaracağız. Bilanço büyüklüğümüzse 8 milyar lira seviyesine yükselecek. Bunları yaparken kârlılığımızı korumaya dikkat edeceğiz" dedi.
"DİJİTALE YATIRIM YAPIYORUZ"
Holding olarak sigortacılık, finans, enerji, gayrimenkul, bilişim ve eğitim alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Erdemoğlu, "Şirketler grubumuzun Türkiye'deki iş hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca pandeminin etkisiyle önemi artan dijital ve teknoloji alanlarında yatırım yapıyoruz. Sigorta alanında sektörün dinamikleri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Bunlardan en dikkat çekeni, banka teminat mektubu yerine geçen, kurumların kredi limitlerini düşürmeyen, böylece reel sektörün elini rahatlatan "Kefalet Sigortası
" ürünümüz" ifadelerine yer verdi. Erdemoğlu, "Sigortacılık faaliyetlerimizde dijitalleşerek hem bireylerin hem acentelerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle acentelerin dijitalleştirilmesi için "Agent Değil Acente
" projesiyle hem yurt içi hem yurt dışı merkezli önemli organizasyonlardan ödül aldık; bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Maher Holding olarak 2021 yılındaki belirsizliklere rağmen yatırımları sürdürdüklerini ifade eden Erdemoğlu, "2022 yılında da yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ancak önemli olanın, ülkemizin tüm sektörleriyle birlikte büyümek olduğuna inanıyoruz. 2022'de ülkemizin yakaladığı büyüme trendinin kurlar, faizler ve enflasyonda sağlanacak düşüşlerle yakalanacak finansal istikrarla taçlanacağını bunun da sigortacılığı büyüteceğini düşünüyoruz" dedi.