Sigortacılıkta iki çalışandan biri kadın

Finans
sektöründe kadın çalışanların oranı görece olarak her zaman daha fazladır. Diğer sektörler ile karşılaştırınca aslında bu alanda kadının olması gereken yeri aldığını görüyoruz. Sigorta sektöründe ise yüzde 55 gibi yüksek bir oranda kadın istihdamı var. Sektörde önemli projelere imza atan Quick Sigorta
Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, A Para
'da yayınlanan 'Güvenli Hayat' programında sektördeki kadınların sayısının Türkiye
'de en yüksek orana sahip olduğunu belirterek, "Türkiye cinsiyet eşitliği anlamında çok gidilecek yol var. Sigorta sektöründe bu anlamda eşit ve adil ücretlendirme, kadın liderlik, doğum sonrası işe geri dönme programı gibi çok iyi programlar uygulanıyor. Diğer sektörlerde çok da görmediğimiz uygulamalar bunlar" dedi. Ancak yönetici pozisyonlarına bakıldığında kadınların yönetim kurullarında yeterince yer alamadığını görüyoruz. Yüzde 9'luk oranla sigorta sektörü ve yüzde 13'lük oranla üretim sektörü en az kadın yönetici barındıran sektörler. Kadın yöneticiler tarafında sektörün oldukça geride olduğuna vurgu yapan Güzey, "Firmalarda yönetim kurullarında görev yapabilecek, iyi üniversitelerden mezun, eğitimli donanım- lı ve başarılı kadınlar var. Nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğunu düşünürsek aslında bu uygun kadın olmadığından değil değerlendirme ve seçim açısından eksik yapıldığını gösteriyor. Bizde Quick Sigorta'da yönetici kadın oranı bunun tam tersi. Yüzde 50 düzeyinde" dedi.
HİBRİT SİGORTACILIK MODELİ GELİŞİYOR
DIJITALLEŞEN bir dünyada hibrit sigortacılığın da hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Pınar Güzey, acentelere dijital kanalları bir araya getirdikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Müşterinin istediği kanaldan sigortalı olması konusunda süreçleri iyileştiriyoruz" dedi.
KADINLAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA BIRAKILMAMALI
KADIN istihdamını artırmadan sosyal ve ekonomik gelişimin olamayacağını vurgulayan Güzey, şehirli çalışanlar için esnek çalışma, kreş desteği, işe geri dönüş gibi programların gerektiğinin de altını çizdi. Güzey, "Kadın Türkiye'de anne olduğunda bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Anneliği ya da kariyerinizi seçmek zorunda kalıyorsunuz. Burada mutlaka bir denge oluşturulmalı. Hibrit çalışma döneminde kadınlar hem ev işleri ile ilgilenmek zorunda kaldı" şeklinde konuştu.