Sigorta sektörü, yüzde 96'lık net kâr düşüşüyle Borsa İstanbul'da en fazla gerileyen sektör oldu. Borsa İstanbul'da bilanço açıklayan şirketler arasında sigorta sektörü, yıllık bazda yüzde 96'lık net kâr düşüşüyle ilk sırada yer aldı. Enerji- elektrik sektöründe kâr yüzde 83, taahhüt sektöründe ise yüzde 73 geriledi. Hayat dışı sigortacılıkta Türkiye Sigorta, yüksek karşılık giderlerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte 5.5 milyar lira net zarar açıkladı. Şirketin yatırım gelirleri hariç teknik kârlılığı da önceki çeyreğe göre zayıfladı. Aksigorta'nın net kârı yıllık yüzde 6, çeyreklik yüzde 17 arttı. Birleşik oranı 700 baz puan iyileşerek yüzde 123'e geriledi. Anadolu Sigorta'nın net kârı ise yıllık yüzde 8 artmasına rağmen birleşik oranı yüzde 114'e yükseldi.

HAYAT VE EMEKLİLİKTE BÜYÜME

Hayat ve emeklilik şirketleri ise farklı bir performans sergiledi. Agesa'nın net kârı yıllık yüzde 86, çeyreklik yüzde 18 artarken teknik kârı yüzde 34 yükseldi.

Anadolu Hayat Emeklilik'in net kârı yıllık yüzde 49, çeyreklik yüzde 15 büyüdü. Şirketin teknik kârındaki artış yüzde 12 oldu. Sonuçlar, hayat dışı sigortacılıkta teknik kârlılık ve karşılık giderlerinin baskısına karşılık hayat ve emeklilik şirketlerinin güçlü performansını koruduğunu gösterdi.