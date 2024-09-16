SİHA pazarının en büyük üreticisi Türkiye

Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla dünyada adından en fazla söz ettiren ülke olan Türkiye, İnsansız Hava Aracı (İHA) pazarında liderliğe yükseldi. İnsansız Hava Aracı pazarında 2014'te zirvede olan Çin, 2021'de Türkiye'nin gerisinde kaldı. Birçok ülke Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.ABD merkezli bir araştırma kuruluşunun raporunda göre, son 10 yılda askeri drone satışlarında muazzam bir artış görüldü. 2022'de 6 yeni ülke askeri drone satın aldı ve bunların hepsi Türkiye'den silahlı Bayraktar TB2 drone'lardı. Çin'in drone satışları 2014'te zirveye ulaştı ve 2021'de Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarından gelen iyi basın ve Türkiye'nin teslimat için kısa zaman çizelgeleri, Türkiye'yi askeri drone pazarının zirvesine taşıdı.Daha büyük, daha pahalı, yeniden kullanılabilir askeri sınıf drone'lar erken dönem drone pazarına hakim olsa da, dolaşan mühimmatların (kamikaze drone'lar) satışı hızlandı. Rapora göre, Çin ve Türkiye'nin askeri drone pazarına girmesi, küresel SİHA transferlerinin sayısını önemli ölçüde artırdı. Temmuz 2020'de MTCR Kategori I'i yeniden yorumladıktan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri SİHA'larını nadiren ihraç etti. 2018'den bu yana Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, 40 farklı ülkeye toplam 69 SİHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye satışların yüzde 65'ini gerçekleştirdi ve Çin bir diğer yüzde 26'sını oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yüzde 8 sağladı.