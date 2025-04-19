Siirt-Kurtalan yolu hizmete açıldı! Seyahat süresi 14 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt – Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Siirt'in tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bir medeniyet beşiği olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Dicle Nehri'nin bereketli sularıyla sulanan bu topraklar, Asur'dan Perslere, Roma'dan Osmanlı'ya kadar sayısız uygarlığın izlerini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Botan Vadisi'nin sarp kanyonlarının, Rasıl Hacar'ın eşsiz kaya oluşumlarının ve Billoris Kaplıcaları'nın şifalı sularının, Siirt'i sadece bir şehir değil, adeta bir açık hava müzesi haline getirdiğini anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tillo'nun gökyüzüne uzanan minareleri, Botan Çayı'nın çağlayan suları, Siirt'in fıstığı ve battaniyesi; bu şehrin ruhunu ve zenginliğini anlatan sadece birkaç semboldür. Tillo'da her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 'Işık Hadisesi' ile dünyaya örnek olan ilmi mirası, bu toprakların ruhunu yansıtır. Her yıl 21 Mart ve 23 Eylül'de, Tillo'da güneşin doğuşuyla gerçekleşen bu olay, ilim ve maneviyatın nasıl birleştiğini tüm insanlığa göstermektedir. Siirt, aynı zamanda Hazreti Veysel Karani'nin vefası ve sadakatiyle de anılan bir şehirdir. Veysel Karani'nin türbesi, bu topraklara gelen herkese sevgi, tevazu ve teslimiyet dersi vermektedir."

Siirt'in AK Parti Hükümetleri nezdinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Siirt'te de ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrimizin ulaşım ağlarını yeniden inşa ediyor, bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırıyoruz." diye konuştu.

SİİRT'İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 37 MİLYAR LİRA YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de bildiren Uraloğlu, "2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 20 kat artırarak 137 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu 2 kilometreydi. Onu da yaklaşık 50 kat artırıp 110 kilometreye ulaştırarak Siirtlileri yollarda konfor ve güvenle buluşturduk. 186 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

8 ÖNEMLİ KARAYOLU PROJESİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Kozluk – Baykan Yolu, Batman – Beşiri – Kurtalan Yolu, Siirt – Tillo Yolu ve Küçüksu – Pervari Yolu gibi önemli projeleri tamamladıklarının altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"57,2 kilometre uzunluğundaki Siirt-Eruh Yolu'nun 56,2 kilometresini sathi kaplamalı olarak bitirdik ve proje kapsamındaki Zarova ve Botan Köprülerini açtık. Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu ile birlikte Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı Beğendik Botan Köprüsü ile Pervari İlçesi'nin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağladık. Bu köprümüz tedirginlikle geçilen Botan Çayı'nı tarihe gömdü ve üzerinde yapılan seyahati güle oynaya izlenen bir doğa seyrine dönüştürdü. Beğendik Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 810 bin araç geçti."

Uraloğlu ayrıca, Siirt – Eruh Devlet Yolu, Siirt – Pervari Yolu, Kozluk – Baykan – Bitlis Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu BSK Yapılması gibi 8 önemli karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

"SİİRT-KURTALAN ARASINDAKİ TEK YOLU BÖLÜNMÜŞ YOLA DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLDUK"

Bugün açılışını gerçekleştirdikleri Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu'nun, Siirt'in ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Uraloğlu, "21,2 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı'nı ve 3 kilometre uzunluğundaki Havalimanı Bağlantı Yolu'nu kapsamaktadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiğimiz bu güzergâh, Reşat Baysal Köprülü Kavşağı ve 8 adet hemzemin kavşak ile de donatılmıştır. Bu projeyle, Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk." dedi.

AKARYAKITTAN VE ZAMANDAN 206 MİLYON LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, sathi kaplamalı yolları bitümlü sıcak karışım kaplamayla yenileyerek, Siirt-Batman aksında seyahat konforunu ve trafik güvenliğini artırdıklarını da belirtti. Uraloğlu, havalimanı bağlantı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşmasıyla, vatandaşların havalimanına ulaşımını kolaylaştırarak bölgede üretilen fıstık, bal ve diğer tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı piyasalarına erişimini de hızlandırdıklarını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek; zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Bu yol, Siirt'in ticaret ve turizm potansiyelini daha da büyütecek, bölgenin ekonomik kalkınmasına güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bölgedeki tarım ve sanayi ürünlerinin limanlara ve uluslararası pazarlara ulaşımı hızlanacak, Siirt'in ihracat hacmi daha da büyüyecektir."

SİİRT-KURTALAN YENİ DEMİRYOLU PROJESİ YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Siirt'in havayolu ve demiryolu altyapısını da güçlendirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Havalimanı'nı yenileyerek sivil havacılığa kazandırdık. Şu anda Ankara ve İstanbul'a haftalık 14 uçuş gerçekleştiriyoruz. Yolcu talebini karşılamak için yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkaracak yeni terminal binası çalışmalarına da başladık. Şimdi size çok önemli bir müjdeyi veriyorum. Siirt-Kurtalan yeni demiryolu projesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın 28 Mayıs'ta ihalesini yapıyoruz." dedi.

Ayrıca, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye de çıkaracaklarını da dile getiren Uraloğlu, "Hiç şüpheniz olmasın ki, Siirt'in manevi mirasını geleceğe taşıyacak, ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirecek projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.