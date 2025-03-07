Silikon Vadisi’nin kadın Musk’ı

Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesinde bu yıl teknoloji ve yapay zekâ konuları geniş yer buldu. Zirvenin en dikkat çekici konuşmasını ise cam tavanları yıkarak dünyaya görme yetisi kazandırmaya çalışan From Your Eyes ve NeuroVision AI Tech'in kurucusu Zülal Tannur yaptı. Görme yetisini tamamen kaybettikten sonra hayatını; teknolojiyi görmeyenlerin yararına geliştirmeye adayan Tannur'un hikâyesi tüm kadınlara örnek oldu. Teknoloji girişimcisi ve yapay görme uzmanı Zülal Tannur, konuşmasında biyolojik görme ile görüntü işleme arasındaki farkı ve bu boşluğu doldurmak için geliştirdikleri yapay görme sistemlerini anlattı. Görme kısıtlarının sadece insanlara değil, aynı zamanda makinelere de özgü olduğunu vurgulayan Tannur, bu alanda ürettikleri çözümlerle teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Tannur, "Kadın kimliğim hiçbir zaman bir engel olmadı, çünkü bir dezavantajınız varsa, görememek gibi, o zaman kadın kimliğiniz yok oluyor" diyerek, cam tavanların yalnızca unvanlarla sınırlı kalmadığını ifade etti. Önyargılarla beslenen veri setlerinin, yapay zekâ teknolojilerinde de kendini göstermeye devam ettiğini belirten Tannur, bu durumu değiştirecek olanların teknoloji dünyasının kadın liderleri olacağına inandığını vurguladı. Tannur, yapay zekânın daha adil ve bariyersiz bir hale gelmesi için kadınların teknoloji alanında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini belirtti.





Kadınlar teknolojide lider olmalı

Robopsikolog ve NASA Başmühendisi Ecem Tuğlan Bate, yapay zekaya dair toplumsal algıların, genellikle erkek figürlere odaklandığına dikkat çekerken, toplumda bilim insanı denince akla erkeklerin gelmesinin, dilin ve toplumsal cinsiyet rollerinin bir yansıması olduğunu belirtti. Kadınların teknolojinin "yardımcı" rollerine hapsolmalarının, toplumsal normlardan kaynaklandığını ifade eden Bate, bu ayrımın teknolojik alanda daha da belirginleştiğini belirtti. Bate, kadınların teknoloji alanındaki daha güçlü temsilinin, toplumsal cinsiyet normlarının aşılması için kritik olduğuna işaret etti. Bate, "Kadınlar geleceği inşa etme gücüne sahip" dedi.