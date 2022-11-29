Şimdi de ilaç krizi! Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sular durulmuyor!

ENERJİ KRİZİ

12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, "Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 centten ziyade artık 20 cent'lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz" açıklamasını yapmıştı.