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Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:51 Son Güncelleme: 29.11.2022 16:23

Şimdi de ilaç krizi! Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sular durulmuyor!

Almanya’da resesyon başta olmak üzere yeni kriz beklentileri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ülke ekonomisi, enerji ve gıda sektöründeki krizlerle boğuşurken şimdi de sağlık krizi ile karşı karşıya. Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 300’e varan hayati önem taşıyan ilacın tedariğinde sorun yaşandığını bildirdi.

Şimdi de ilaç krizi! Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sular durulmuyor!

Tedarik, gıda ve enerji krizleri küresel düzeyde rekorlar kırmaya devam ediyor. Kovid-19 pandemisinde darbe alan dünya ekonomisi, Rusya-Ukrayna Savaşı ile patlak veren enerji krizi ile bir çıkmaza girdi. Yansımalarının önümüzdeki yıl itibarıyla daha net görüleceği beklenen krizlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ekonomileri enerji krizi ile birlikte geleneksel ısınma yöntemlerine dönerken, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar da ilaç sektörüne vurdu. Almanya'da sağlık sektöründe antibiyotiklerden ağrı kesicilere kadar birçok ilacın tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

GIDA KRİZİ

Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevinin Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, gün geçtikçe daha kritik hale gelen aşevlerinin yarısından fazlasının kabulü dondurduğunu belirterek, bağışların düştüğünü aktardı. Schmid, bazı marketlerin daha önce bedavaya verdikleri ürünleri artık dükkânlarını kapattıktan sonra insanlara daha ucuza sattıklarını söyledi. Schmid, aşevinde beklemeye aldıkları insanlara anca ocak ayında sıra gelebileceğini de ekledi.

"DEVLET YETERSİZ, YARDIM ÇOK GECİKİYOR"

Almanya Aşevleri Birliği Başkanı Jochen Brühl, geçtiğimiz günlerde "Devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.

ENERJİ KRİZİ

12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, "Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 centten ziyade artık 20 cent'lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz" açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA'NIN ESKİ ŞANSÖLYESİ: TÜRKİYE BU SAVAŞI BİTİREBİLİR

Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi.

"İNSANLARIN YÜZDE 40'ININ HİÇBİR BİRİKİMİ YOK"

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, rekor orandaki enflasyonun düşük gelirlileri vurduğunu belirterek, ülkedeki yüksek düzeydeki sosyal ve ekonomik eşitsizliğin endişe verici olduğunu söyledi. Fratzscher, "İnsanların yüzde 40'ının hiçbir birikimi yok. Paralarının büyük çoğunluğunu enerji ve gıda gibi temel hizmetlere harcamak zorunda kalıyorlar. Büyük şirketler büyük kazanırken, küçük şirketler batıyor" dedi.

SAĞLIK KRİZİ

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM) tedarik sıkıntısı yaşanan 299 ilacın listesini internet sitesinde yayımladı.

BfArM'ye göre tedarik darboğazının nedeni Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen teslimatların yetersizliği.

EKSİK OLAN İLAÇLAR: ANTİBİYOTİK, DİYABET İLAÇLARI, KANSER İLAÇLARI…

Almanya'da hayati önem taşıyan eksik ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar ve ağrı kesiciler yer alıyor.

FABRİKALARIN KAPANMASI

Bild gazetesindeki haberde de Kovid-19 salgını nedeniyle fabrikaların kapanması durumunda tedarik sorununun daha da kötüleşebileceği ifade edildi.

Ülkedeki eczanelerde hemen hemen her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ve uzun bekleme süresi olduğu kaydedildi.

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Şimdi de ilaç krizi! Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sular durulmuyor!
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