Simitte 20 TL’lik fiyata geçit yok!

Türkiye'nin son iki yıldır en büyük gündemlerinden biri gıda fiyatları oldu. Öyle ki temel gıda maddelerinde dahi maliyetinin 10 katına varan fiyat artışları vatandaşları isyan ettirdi. Fırsatçıların son dönemde en sık zam yaptığı ürünlerden biri de simit oldu. Geçen yıl 12 TL olan 100 gramlık simit asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından 15 TL'ye çıkartılmıştı. Ancak gözü doymayan fırsatçılar bu fiyatla yetinmeyerek özellikle İstanbul'da fiyatı 20 TL'ye yükseltti. Bu afaki fiyat artışına dikkat çekmek için de SABAH konuyu "Çay ve simitte bile fırsatçılık!" başlığıyla 8 Ocak'ta manşete taşımıştı. Dün de Ticaret Bakanlığı simit fiyatını 20 TL'ye yükselten işletmelere yönelik denetim başlattı. İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit eden bakanlık, ilgili işlemelere ceza kesti.

15 TL'NİN ÜSTÜ FIRSATÇILIK

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Yılbaşında maliyetler de dikkate alınarak Türkiye genelinde azami kilogram fiyatı 150 TL'ye çıktı. Bir simit ortalama 100 gramdır. Dolayısıyla bir simit fiyatı 15 TL'dir. Bunun üzerindeki fiyat fırsatçılıktır" dedi. 100 gramlık simidin 20 TL'den satışının kabul edilmeyeceğini belirten Balcı, "Zaten fiyat belirlenirken maliyet giderler ve kâr hesabı yapılıyor. 15 TL fiyatı da buna göre belirleniyor. 20 TL'ye çıkarılması için ne un ne susam ne de diğer giderlerde afaki bir fiyat hareketi olmadı. Böyle bir enflasyonist koşul da oluşmadı" diye konuştu. Fırıncı esnafını uyaran Balcı, "Bu fiyatı uygulayan işletmelere 100 bin TL'den başlayan cezalar var. Eğer bunu sürdürürlerse 1 milyon TL'ye kadar cezalar söz konusu. Bakanlık sahada, aktif denetim yapıyor" ifadelerini kullandı.

MALİYETİ 6 LİRA 183 KURUŞ

BU yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın ardından bazı fırınların simidi 20 TL'den satması üzerine SABAH konuyu sayfalarına taşımıştı. "Çay ve simitte bile fırsatçılık!" başlıklı haberde simidin maliyeti kalem kalem ortaya konuldu. Buna göre bir simit için 70 gram un, 8 gram şeker, 3 gram tuz, 8 gram ayçiçek yağı, 0.3 gram yaş maya, 15 gram susam, 1 gram pekmez kullanılıyor. 1 simidin ham maliyeti, toplam 4 lira 183 kuruş. Bunun dağılımı ise şöyle: Un 1 lira 247 kuruş, şeker 24k uruş, tuz 5 kuruş, ayçiçek yağı 37 kuruş, yaş maya 4 kuruş, susam 2 lira, pekmez 17 kuruş olmak üzere toplam4 lira 183 kuruş ham maliyeti bulunuyor. Ham maliyete 50 kuruş enerji ve 1.5 lira da usta ücreti eklendiğinde toplam maliyet 6 lira 183 kuruş.





18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da simit fiyatının 20 liraya satılmasına ilişkin gelen şikâyetler üzerine işletmelere yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Gürcan, şu açıklamayı yaptı: "Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan 'simitin 20 TL'ye satıldığı' yönündeki şikâyetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat'ta 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatları incelenmiştir. Yapılan kontroller neticesinde 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL'den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında tutanak düzenlenip, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir."