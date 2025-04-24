Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

KISITLAMALAR KALDIRILMALI

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkânları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir" denildi. Bakan Şimşek dün ayrıca IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de görüştü. Öte yandan Şimşek, Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarına da katılarak, kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.