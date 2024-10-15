Şimşek: Cari açıkta önemli bir eşikteyiz

Geçen yıl programı uygulamaya almadan önce cari açığın çok yüksek seviyelerde olduğunu anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelinen noktada cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Hatta hem kuzeyde hem güneyde bu bölgesel sıkıntılar olmasaydı büyük ihtimalle Türkiye, daha yüksek teknoloji, daha katma değerli ürünler üretecek ve dışarıya satacaktı. Onun için cari açıkta hakikaten önemli bir eşikteyiz" diye konuştu. Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, HIT-30 gibi 284 ürünün Türkiye'de üretilmesini içeren projelerin hayata geçmesiyle 5-6 yıl sonra Türkiye'de cari fazlanın konuşulacağını bildirdi. Şimşek, dezenflasyon politikası nedeniyle ekonomide öngördüklerinden daha fazla yavaşlama olması durumunda istihdama yönelik ilave tedbir alacaklarını bildirerek, "Biz enflasyonu tek haneye düşürmeden asla rahatlamayacağız" ifadelerini kullandı.Konut arzını artırdıklarına işaret eden Şimşek, "Deprem bölgesinde bu sene büyük ihtimalle 200 binin üzerinde konut teslim edilmiş olacak. Şu anda 320 binin üzerinde konut inşa ediliyor. Arzı artırmaya devam edeceğiz" dedi. Şimşek, kamuda alınan tasarruf tedbirleriyle kiralık araçların ocak-ekim döneminde yüzde 15 azaltıldığını, personel genişlemesinin durdurulduğunu bildirerek, "Yakında Özelleştirme İdaresi, kamunun mülkiyetindeki araçların satışına başlayacak" diye konuştu.MERKEZİ yönetim bütçe ocak-eylül döneminde 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL oldu. Bu dönemde faiz dışı dengede ise 161.3 milyar TL'lik açık görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bütçe dengesi eylülde 100.5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 48.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe ağustosta 129.6 milyar TL açık vermişti. Eylülde faiz giderleri 148.7 milyar TL oldu. Yılın ilk 9 ayında ise faiz giderleri ise 912.7 milyar TL olarak kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri 7.16 trilyon TL, bütçe gelirleri ise 6.08 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.