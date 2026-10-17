Şimşek: İlave adımlar gecikmeden atılacak

Endeks sağlayıcısı MSCI, Türk hisse senetlerine yönelik belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak dondurduğunu açıkladı. Kurum, düzenleme ve denetimde Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde Türkiye'nin "Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünden "Sınır Piyasa" veya "Bağımsız Piyasa" statüsüne geçişinin değerlendirebileceğini bildirdi. Açıklamasında Türk otoritelerinin, sermaye piyasalarında attığı adımlara işaret eden MSCI, alınan bu önlemlerin, yatırımcıların beklediği yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilebilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

ŞEFFAFLIK ARTIRILDI

Sosyal medya hesabından fon piyasası düzenlemelerine ilişkin paylaşım yapan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi. Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi'yle, serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı." Şimşek, fonlara yoğunlaşma limitleri getirildiğine, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, "Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır. Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör