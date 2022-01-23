Sınai mülkiyette pozitif ayrıştık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Türkiye
'de geçen yıl yapılan yerli patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru ve tescil sayılarında bir önceki yıla göre artış yaşandığını belirterek, "2021'de devam eden Kovid-19 salgınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başardık" dedi. Bakan Varank, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT
) yapılan sınai mülkiyet başvuru sayılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi artmaya devam ettiğini vurguladı.
248.597 BAŞURU YAPILDI
Geçen yıl TÜRKPATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model, 176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını söyleyen Varank, geçen yılki 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini söyledi.