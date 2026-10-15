Sincan’da çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dest

Sincan Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla bu yıl da buğday tohumu desteğini sürdürüyor. İlçede tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilere yüzde 75 hibe ile buğday tohumu sağlayan belediye, çiftçilerin yeni üretim sezonuna daha güçlü başlamasına katkı sunmayı hedefliyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen destek programıyla Sincan'ın verimli tarım arazilerinde üretimin devamlılığının sağlanması ve yerel tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çiftçilerin girdi maliyetlerini hafifletmeyi hedefleyen uygulama, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor.

ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ DESTEK

Sincan Belediyesinin buğday tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Başvuru yapacak çiftçilerin Sincan'da tarımsal faaliyet yürütmesi, çiftçi belgesine sahip olması ve kendi adına kayıtlı traktörünün bulunması şartı aranıyor. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için 2027 üretim yılına ait çiftçi belgesi ile traktör ruhsatının başvuru sistemine yüklenmesi gerekiyor. Bu şartları sağlayan üreticiler, yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabiliyor.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tarımsal üretimin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek çiftçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Başkan Ercan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimize buğday tohumu desteği veriyoruz. Yüzde 75 hibeli desteğimiz çiftçilerimizin üretim maliyetlerine katkı sağlayacak, Sincan'ımızın bereketli toprakları yerli tohumlarımızla buluşacak. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

EKO ÇİFTLİK'TE HASAT SOFRALARA BEREKET OLUYOR

Sincan Belediyesi, çevre dostu projeleriyle sürdürülebilir üretimi ve sosyal yardımlaşmayı bir araya getiriyor. Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen domates, biber, kabak, patlıcan, salatalık ve üzüm gibi ürünler, hasadın ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Özenle yetiştirilen ürünler, hem taze olarak hem de sıcak yemeklerde değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkı sağlıyor.

HEM ÜRETİM HEM ÇEVRE BİLİNCİ

Eko Çiftlik, doğal tarım uygulamalarının yanı sıra sıfır atık ve çevre bilinci konusunda yürütülen eğitimlerle de öne çıkıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin sürdürülebilir tarım ve çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, projenin hem çevresel hem de sosyal açıdan önem taşıdığını belirterek, "Eko Çiftlik projesiyle hem toprağın bereketinden faydalanıyor hem de vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Organik ürünlerimizi ihtiyaç sahiplerimizin sofralarına taşıyoruz. Bunun yanında çocuklarımızı ve gençlerimizi sıfır atık konusunda bilinçlendirerek çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

SİNCAN'DA ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ

Sincan Belediyesi, yerel üretimi desteklemek ve vatandaşların taze, güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Üretici Köylü Pazarlarını ilçenin farklı mahallelerinde hizmete sunuyor. Pazarlarda Sincanlı çiftçilerin yetiştirdiği meyve, sebze ve yöresel ürünler aracısız olarak satışa sunulurken, üreticilerin ekonomik açıdan güçlenmesine de katkı sağlanıyor.

TARLADAN SOFRAYA SIKI DENETİM

Üretici Köylü Pazarlarında yalnızca yerel çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere yer veriliyor. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin üretiminden satışına kadar geçen süreçte hijyen ve kalite kontrollerini gerçekleştirerek vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, üreticilerin emeğini vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği meyve, sebze ve doğal ürünler, Üretici Köylü Pazarlarımızda haftanın beş günü Sincanlılarla buluşuyor. Tarladan tezgâha uzanan bu yolculuk, belediyemizin zabıta ekiplerinin sürekli denetimiyle güvence altına alınıyor. Ürünler, taze ve güvenilir şekilde hemşerilerimize sunuluyor" dedi.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ FARKLI MAHALLELERDE

Sincan Belediyesi Üretici Köylü Pazarları, haftanın beş günü farklı noktalarda vatandaşlara hizmet veriyor. Pazarlar salı günü Mevlana Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi karşısındaki Cuma Semt Pazarı'nda, çarşamba günü Menderes Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı'nda, cuma günü Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nda, cumartesi günü Fatih Mahallesi Kültür Caddesi ile 408. Sokak kesişiminde, pazar günü ise Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nda kuruluyor.

SİNCAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK BULUŞMASI

Sincan Belediyesi, Osmanlı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen "Ankara Tarım, Hayvancılık, Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı"na ev sahipliği yaptı. Tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini buluşturan fuarda yeni teknolojiler ve modern tarım ekipmanları tanıtıldı. Fuarı ziyaret ederek stantlarda incelemelerde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Sincan'ın hem tarım hem de sanayi üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirten Ercan, çiftçilere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı. Üreticilerden arazi vergisi alınmadığını hatırlatan Başkan Ercan, tohum desteği, çiftçi eğitimleri ve modern tarım teknolojilerinin tanıtımıyla üreticilerin yanında olduklarını ifade etti. Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez ise belediyenin katkılarıyla ilçeye tarım market kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin ürünlerini aracısız satabilmelerine imkân sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

SİNCAN'DA AKILLI TARIM DESTEĞİ

Sincan Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla çiftçileri modern teknolojilerle buluşturuyor. Sincan Ziraat Odası iş birliğiyle üreticilerin kullanımına sunulan toprak analizi teknolojileri sayesinde gübre ihtiyacı belirlenerek kaynakların daha verimli kullanılması sağlanıyor. 2021 yılından bu yana kullanılan AUGMENTA cihazı, bitkilerin azot ihtiyacını gerçek zamanlı tespit ederek gübrelemenin ihtiyaca göre yapılmasına imkân tanıyor. Rota cihazı ise tarım arazilerinde yön ve alan belirleme işlemlerini kolaylaştırarak çiftçilerin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Murat Ercan öncülüğünde yürütülen çalışmalarla sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.