Sinema sektörüne 141,5 milyon TL’lik destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu'nca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 8'ini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 17'sini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 3'ünü 'Ortak Yapım' ve 2'sini de 'Çekim Sonrası' türlerinde yer alan projeler oluşturdu. Destek alan projeler arasında; 'Kalandar Soğuğu' filmi ile dünyanın en önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara'nın 'Mevsimlerin Ardından' ile 2018 yılında vefat eden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatını anlatan ve yönetmenliklerini Fatma Ela Alyamaç ve Aren Perdeci'nin üstleneceği 'Merhaba' adlı filmleri göze çarpıyor.

Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filminde 'Mustafa' ile Atatürk'ün çocukluk dönemi işlenirken, animasyon filmin yönetmenliği Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirecek. Destek alan bir diğer animasyon uzun metraj projesi ise çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa serisinin son filmi İsmail Fidan'ın yönetmenliğinde 'Kapadokya Macerası' olacak.

DESTEK MİKTARI 200 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca; belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine 2024 yılında 44 milyon 891 bin Türk lirası destek verirken uzun metraj ve çekim sonrası desteğine verilen 141 milyon 500 bin Türk lirası destekle birlikte 2024 yılında bugüne kadar sinema sektörüne aktarılan destek tutarı 186 milyon 391 bin Türk lirasına ulaştı. Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ikincisi eylül ayında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema desteklerine Sinema Genel Müdürlüğü'nün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-373794/2024-4-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html adresinden ulaşılabiliyor.