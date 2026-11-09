Sınırda dedektör köpek sayısı artacak! 2027 bütçesinden 10,2 milyar lira kaynak ayrıldı

DENETİM SAYISI 2027'DE 3 BİN 925'E ÇIKACAK

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilere yönelik yerli AR-GE çalışmaları da devam edecek. Geliştirilecek teknolojilerin Bakanlık envanterine kazandırılmasıyla kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve tespit sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik süreçlerde kullanılan sistem ve ekipman sayısının artırılması planlanıyor. Buna göre, yıl sonunda 2 bin 470 olması öngörülen sistem ve ekipman sayısının 2027'de 2 bin 545'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Gümrüklerde yapılacak denetimlerin sayısında da artış öngörülüyor. Yıl sonunda 3 bin 875 olması beklenen denetim sayısının, 2027'de 3 bin 925'e çıkarılması planlanıyor.