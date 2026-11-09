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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:27 Son Güncelleme: 09.11.2026 11:51

Sınırda dedektör köpek sayısı artacak! 2027 bütçesinden 10,2 milyar lira kaynak ayrıldı

Ticaret Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinde, gümrüklü sahalardaki denetimlerin güçlendirilmesi için 10,2 milyar liralık önemli kaynak ayrıldı. Gelecek yıl 3 bin 925 denetim yapılması, dedektör köpek sayısının 270'e çıkarılması hedefleniyor.

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AA AA Ekonomi
Sınırda dedektör köpek sayısı artacak! 2027 bütçesinden 10,2 milyar lira kaynak ayrıldı
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Ticaret Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinde, kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrüklü sahalardaki denetimlerin artırılması amacıyla 10 milyar 228 milyon 65 bin lira ödenek ayrıldı. Bakanlık, yasa dışı ticaretle mücadele ederken yasal ticaretin olağan akışının olumsuz etkilenmemesi için teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi ve denetim mekanizmalarını geliştirmeyi planlıyor.

GÜMRÜKLERDE DENETİM VE İZLEME MEKANİZMALARI GELİŞTİRİLECEK

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gümrüklü yer ve sahalarda asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Giriş ve çıkışların her türlü suistimali önleyecek şekilde denetim altında tutulması hedefleniyor.

Gümrük rejimi, serbest bölgeler ve antrepolar gibi özel amaçlı bölge uygulamalarının mevzuata ve sistemlerin kuruluş amacına uygun kullanılmasını sağlamak için denetim ve izleme mekanizmaları geliştirilecek.

Yasa dışı ticaretin önlenmesi sırasında yasal ticaretin olumsuz etkilenmemesi amacıyla son teknoloji cihazlara ve bilgi sistemlerine yatırım yapılacak. Bu çalışmalarla Türk gümrüklerinin dünyadaki sayılı gümrük idareleri arasında yer alması amaçlanıyor.

DENETİM SAYISI 2027'DE 3 BİN 925'E ÇIKACAK

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojilere yönelik yerli AR-GE çalışmaları da devam edecek. Geliştirilecek teknolojilerin Bakanlık envanterine kazandırılmasıyla kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve tespit sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik süreçlerde kullanılan sistem ve ekipman sayısının artırılması planlanıyor. Buna göre, yıl sonunda 2 bin 470 olması öngörülen sistem ve ekipman sayısının 2027'de 2 bin 545'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Gümrüklerde yapılacak denetimlerin sayısında da artış öngörülüyor. Yıl sonunda 3 bin 875 olması beklenen denetim sayısının, 2027'de 3 bin 925'e çıkarılması planlanıyor.

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DEDEKTÖR KÖPEK SAYISI 270'E YÜKSELTİLECEK

Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan dedektör köpeklerin sayısının artırılması da Bakanlığın hedefleri arasında yer aldı. Gümrüklü yer ve sahalarda özellikle hızlı arama faaliyetlerinde görev yapan dedektör köpek sayısının geçen yıl 255 olduğu belirtildi.

Bu sayının 2026 yılı sonunda 265'e, 2027'de ise 270'e çıkarılması öngörülüyor.

Kaçak eşya türlerine göre uzmanlaşmış veri analiz ekiplerinin sayısında da artış hedefleniyor. Yıl sonunda 40 olması beklenen ekip sayısının gelecek yıl 44'e yükseltilmesi planlanıyor.

2027 yılı bütçesinden bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ayrılan toplam kaynak 10 milyar 228 milyon 65 bin lira oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GÜMRÜK #TİCARET BAKANLIĞI

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Sınırda dedektör köpek sayısı artacak! 2027 bütçesinden 10,2 milyar lira kaynak ayrıldı
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