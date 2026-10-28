Şirket takımı Bodrum Cup’ta gümüş madalya kazandı

Anadolu Sigorta'nın 9 yıldır Platin Sponsor olarak desteklediği The Bodrum Cup, bu yıl 38'inci kez düzenlendi. 19-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda şirket çalışanlarından oluşan Anadolu Sigorta Yelken Takımı, cruiser genel klasmanında ve ORC A kategorisinde ikincilik elde etti. Türkiye'nin tek yelkenli okul gemisi olan ve 25'inci yaşını kutlayan Bodrum Gemisi'nin temasıyla düzenlenen yarışlar, Yalıkavak Marina'daki ödül töreniyle sona erdi.

25 YILLIK OKUL GEMİSİ

Bu yılki yarışların teması, 2001 yılında denize indirilen ve 25'inci yaşını kutlayan Bodrum Gemisi oldu. Türkiye'nin tek yelkenli okul gemisi olma özelliğini taşıyan gemi, bugüne kadar çok sayıda genç yelkencinin yetişmesine katkı sağladı. Organizasyonda denizcilik kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması mesajı öne çıktı. Altı gün süren yarışların ardından 24 Ekim akşamı Yalıkavak Marina'da düzenlenen törende dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İdil Pamir'in de ödül takdim ettiği gece, Pinhani konseriyle sona erdi.

9 YILLIK DESTEĞE PLAKET

Anadolu Sigorta'nın organizasyona 9 yıldır verdiği destek dolayısıyla hazırlanan teşekkür plaketini, şirketin Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Başkanı Berna Semiz Ergüntan aldı. Ergüntan, The Bodrum Cup'ın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, "Bizim için bu iş birliği, denizcilik kültürünü yaşatmak, doğaya duyulan saygıyı güçlendirmek ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak açısından çok kıymetli. Bu yılın temasının Bodrum Gemisi olması da bu anlamda çok özel" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör