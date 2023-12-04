Şirketler sadece para kazanmakla mükellef değil

Kendileri için modası geçmeyecek tek kavramın iyilik olduğunu söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Bana göre yeni dönemde şirketler, sadece para kazanmakla da mükellef değil. Bir şirket aynı zamanda hem çalışanlarına hem müşterilerine hem tedarikçilerine hem de yaşadıkları çevreye ve ülkeye olan sorumlulukla çalışmak zorunda" dedi. Şirketlerin artık yatırımları ve büyüme rakamlarından çok bu sosyal projelerini kamuoyuyla paylaştığına vurgu yapan Boyner, "Çünkü bu çalışmalar bir şirketin itibarı için de önem taşıyor" dedi. Grubun destek verdiği AIMA'yı çok önemsediklerini anlatan Boyner, "Cem Boyner ve ben bireysel olarak destekleyerek hikâyeye başladık. Ayvalık Müzik Akademisi hikâyemiz 1998'de Filiz Ali ile tanışmamızla başladı. Kişisel olarak başladığımız AIMA sponsorluğu şu anda Boyner Grup desteğiyle devam ediyor" diye konuştu.