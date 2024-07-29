Şirketlerde psikolog patlaması

Son dönemde Türkiye'deki birçok şirket, çalışanlarının psikolojik sağlığına yönelik önlemler almaya başladı. Türkiye'de şirketlerin psikolog istihdam etme sayısı son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle kamu sektöründe yapılan atamalar da bu artışı destekliyor. 2020'lerde 380 olan kamu psikolog alımı 2023'lere geldiğimizde 1.500'lü rakamlara kadar ulaşmış durumda. Özel sektörde ise psikolog departmanı kuran firma sayısı da uzmanlara göre 2020'den bugüne en az 8 kat arttı. Bu eğilimde, özellikle Z kuşağının iş hayatına daha aktif katılımı ve işyerindeki adaptasyon süreçlerinde yaşanan zorluklar yer alıyor. Bu kuşağın iş değiştirme oranının yüksek olması, şirketleri, çalışan memnuniyetini artırıcı önlemler almaya yöneltti. Çabuk sıkılan, çabuk istifa eden gençleri bu kararlarından vazgeçirmek için önce psikologlar terapiye alıyor. Sadece Z kuşağı değil orta yaşındaki çalışanlar da psikologların yolunu sıkça tutuyor.Geçim sıkıntısından ailevi problemlere kadar birçok konu şirket psikologlarının önüne gidiyor artık. İş yerinde stres yönetimi, duygusal zekâ geliştirme ve iş-yaşam dengesi konularında psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bazı şirketler, haftalık grup terapileri bazıları da bireysel danışmanlık seansları sunuyor. Birçok ünlü şirkete bu alanda hizmet veren psikolog Tuğçe Betül Şenel şunları söyledi: "Z kuşağının çalışma hayatı incelendiğinde kariyer odaklı, mutlu olmayı isteyen, özgürlüğe düşkün ve yeni deneyimlere açık olan bireyler. Şirketler de ayak uydurabilmek ve verimliliklerini artırmak adına psikolog istihdam ediyor. Bu uygulama sayesinde stres yönetimi, duygusal zekâ geliştirme ve iş-yaşam dengesi konularında psikolojik hizmetler sunarak iş verimliliğini artırmak istiyorlar."İş ve kariyer sitelerinde psikolog ilanı veren sektörlerin başında çağrı merkezleri, turizm, bankacılık finans ve telekom geliyor. Bu ilanları sanayi sektörü takip ediyor. Psikologların sektörde uzmanlaştığı görülüyor. Sanayide çalışan psikologların ünvanında "Endüstriyel Psikolog" tanımı dikkat çekiyor. Yine hizmet ve güvenlik gibi sektörlerde de uzmanlaşmış psikolog arayışı gözlemleniyor. Eurasat verilerine göre, Türkiye'de 2017 yılında 100 bin kişi başına düşen psikiyatrist sayısı 3.96 iken 2023 yılında bu rakam 11.75 olmuş. Türkiye, kişi başına düşen psikolog sayısına göre ülke sıralamasında da 23 basamak birden yükselerek 37'nci sıraya yükselmiş durumda.