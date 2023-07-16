Şirketlerin değeri rekor seviyeye çıktı 7 trilyon TL aşıldı

Tarihi seçimlerin ardından istikrarın sürmesi, yeni ekonomi yönetiminin normalleşme yolunda attığı adımlar, Nato Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin stratejik öneminin perçinleşmesi ve önümüzdeki dönemde yabancı ilgisinin artacağı beklentisi Borsa İstanbul'a üç rekor birden kırdırdı. Geçen haftayı yüzde 4'lük yükselişle tamamlayan endeks 6.437 puanla hem haftalık hem de günlük kapanış rekoru kırarken, 6.446 puanla da tarihi zirvesini yeniledi. Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 20 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, son 1 yılda ise yüzde 170 ile üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul'da endeks 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 45.5 yükseldi. Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri ise yaklaşık 2.2 trilyon liralık artışla tarihte ilk kez 7 trilyon sınırını aşarak, 7 trilyon 50 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul'da 21 şirketin piyasa değeri 100 milyarı, 4 şirketin piyasa değeri 200 milyarı, 31 şirketin piyasa değeri 50 milyarı geçti.Ulaştırma endeksi 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 61.8 değer kazandı. Ulaştırmanın ardından dikkat çeken diğer bir endeks ise bankacılık oldu. Özellikle son 1 ayda yabancı ilgisinin gözlendiği sektörün endeksi 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 56.5 prim yaptı. BIST-100 Endeksi'nde 24 Mayıs'tan bu yana en fazla yükseliş yüzde 97.4 ile Borusan Yatırım'da yaşandı. Penta yüzde 93.7 ile ikinci, Alfa Solar yüzde 90.6 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu süreçte BIST- 100'de değer kaybeden tek hisse yüzde 5 ile Cante oldu. 24 Mayıs'tan bu yana BIST-30'da en fazla değer kazanan hisse ise yüzde 81.7 ile Arçelik oldu. Akbank yüzde 77.5, Pegasus yüzde 75, Aselsan yüzde 72, Astor yüzde 66, TAV yüzde 63, THY yüzde 61, Yapı Kredi ve Ford Otosan yüzde 59 prim yaptı. BIST-30'da değer kaybeden hisse olmadı.SERMAYE Piyasası Kurulu'ndan izin alan 3 şirketin halka arzı bu hafta greçekleşecek. Buna göre Kaleseramik, sermayesinin yüzde 21.2'sini oluşturan 109.4 milyon adet hisseyi 25 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 2 milyar 734 milyon TL olacak. Atakey Patates Gıda, sermayesinin yüzde 20.3'ünü temsil eden hisseleri 39.5 liradan satacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 114 milyon lira olacak. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise sermayesinin yüzde 28.8'ini temsil eden 91.8 milyon adet hisseyi 8.9 liradan satarak 817.6 milyon liralık halka arz gerçekleştirecek. 3 şirketin toplam arz büyüklüğü 4.7 milyar lira olacak.