Şirketlerin Rusya’dan çıkışı hızlanıyor

Farklı sektörlerden şirketler ve yatırımcılar, Ukrayna'nın işgalinden sonra milyarlarca dolarlık pozisyonları terk edip Rusya
'dan çıkıyor. Enerji firmaları BP ve Shell
'i takip edenler arasında bankalar, havayolları ve otomobil üreticileri de var. Bir bölümü ülkedeki yatırımlarından çıktığını açıklarken bir bölümü de sevkiyatları kesti ve ortaklıkları sonlandırdı. Warner Bros
., Walt Disney Co Rusya'da filmlerinin gösterimini durduracağını açıklamasının ardından, bu haftaki 'The Batman' filminin Rus ekranlarından çekildiğini söyledi. Shell, BP ve Norveçli Equinor enerji zengini Rusya'daki pozisyonlarından ayrılacaklarını açıkladı. ExxonMobil
ve Total
gibi Rus petrol ve gaz projelerinde hisseleri olan diğer batılı şirketlere de baskı sürüyor.
OTOMOTİVDE TEPKİLER FARKLI
Volvo
ve GM gibi büyük firmalar da dahil olmak üzere otomobil ve kamyon üreticileri, Rusya'ya ihracatı kesti. Üç Rus fabrikasında yüzde 50 hisseye sahip olan Ford Motor
, operasyonları üzerindeki etkiyi yönetmeyi ve işçileri güvende tutmayı hedeflediğini söylemenin ötesinde somut bir yorumda bulunmadı.
MAERSK TESLİMATLARI DURDURDU
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı firmalarından Maersk de Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan teslimatları askıya alacağını açıkladı. Maersk, askıya almanın tüm Rus limanlarını kapsayacağını, ancak gıda maddeleri, tıbbi ve insani malzemeleri kapsamayacağını açıkladı. Açıklamada, "Operasyonlarımızın istikrarı ve güvenliği zaten doğrudan ve dolaylı olarak yaptırımlardan etkilendiğinden, okyanusta ve karada Rusya'ya ve Rusya'dan yeni Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacak" denildi.
WASHINGTON ÇİN'İ TEKNOLOJİDE SIKIŞTIRIYOR
ABD hükümeti, Semiconductor Manufacturing International Corp.'dan Lenovo'ya kadar büyük Çinli şirketlere, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaları için baskı yapıyor. Ülkenin önemli teknolojileri ve bileşenleri satın alma kabiliyetini sekteye uğratması hedefleniyor. Yarı iletken ithalatının üçte birini ve bilgisayarlarının ve akıllı telefonlarının yarısından fazlasını Çin'den alan Rusya'nın en büyük elektronik tedarikçisi Çin. Pekin, ABD'nin Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'nın ticaretini ve ekonomisini kısıtlamak için aldığı giderek daha sert önlemlere karşı çıktı. Ancak ABD'li yetkililer SMIC gibi teknoloji tedarikçilerinin yeni kuralları desteklemesini ve Amerikan menşeli hassas teknolojinin ticaretini kısıtlamasını bekliyor. Özellikle de Rusya'nın savunma sektörüyle ilgili alanları.
BAZI BANKALARIN KARTLARI ENGELLENDİ
ABD'Lİ ödeme hizmeti şirketleri Visa ve Mastercard, çok sayıda Rus finans kuruluşunu ağlarından engelledi. Visa, yaptığı açıklamada, yaptırımlara uyulmasını sağlamak için derhal harekete geçtiğini ve insani yardım için 2 milyon dolar bağışlayacağını da sözlerine ekledi. Mastercard da 2 milyon dolar katkıda bulunma sözü verdi. Mastercard açıklamasında, "Gelişirken uyumluluk yükümlülüklerimize tam olarak uymak için önümüzdeki günlerde düzenleyicilerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.