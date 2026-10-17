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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:26

Şirketlerin sermaye artırımı süresi uzatıldı: Son tarih 31 Aralık 2027

Anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

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AA
Şirketlerin sermaye artırımı süresi uzatıldı: Son tarih 31 Aralık 2027
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Ticaret Bakanlığının "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

Anonim şirketlerde asgari esas sermaye 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmişti. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmıştı.

Önceki düzenlemede, sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin 31 Aralık 2026'ya kadar yükseltilmesi hükme bağlanmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #TİCARET BAKANLIĞI
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Şirketlerin sermaye artırımı süresi uzatıldı: Son tarih 31 Aralık 2027
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