Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta sektörünün mali yapısının daha yakından takip edilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye imza attı. Şirketlerin nakit ve finansal varlıklarının günlük olarak izlenmesini sağlayacak düzenleme, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla şirketlerin finansal işlemlerinin elektronik ortamda denetlenebilmesi ve mali risklerin daha erken tespit edilmesi mümkün hale gelecek. SEDDK tarafından yayımlanan 2026/34 sayılı genelge, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin yanı sıra yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatlarını da kapsıyor. Şirketlerin bilançolarında bulunan nakit ve nakit benzeri varlıkları, finansal varlıkları ve riski sigortalılara ait finansal yatırımları ayrıntılı olarak takip edilecek. Banka hesapları IBAN, sermaye piyasası araçları ise uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası olan ISIN kodu gibi ayrıntılar üzerinden izlenebilecek. Yeni düzenleme kapsamında şirketler, ilgili finansal varlıklarına ilişkin gerçekleştirdikleri bütün işlemleri aynı gün içerisinde yasal defterlerine kaydedecek. Muhasebe kayıtlarında yapılan hatalar geriye dönük olarak silinemeyecek veya değiştirilemeyecek. Düzeltmeler ancak yeni bir muhasebe kaydı oluşturularak yapılabilecek. Böylece finansal işlemlerin geçmişi korunurken denetim süreçlerinde kayıtların izlenebilirliği artırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör