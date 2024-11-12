Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:39 Son Güncelleme: 12.11.2024 13:58

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak ilinde bazı alanla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

AA
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 13-27 Kasım'da geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA