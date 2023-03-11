Sismik izolatörde talep patlaması

AFET bölgesindeki sismik izolatörlü yapıların asrın felaketini hasarsız atlatması, sektörde yeni bir hareketlilik başlattı. SABAH'a konuşan EMKE Sismik İzolasyon Genel Müdürü Mehmet Emre Özcanlı, deprem sonrası yurt genelinde çok sayıda telefon aldıklarını vurguladı. Afet bölgesindeki sismik izolatörlü 8 hastanede kendi imzalarının bulunduğunu aktaran Özcanlı, "Deprem sonrası talep çok arttı. Afet bölgesinden çok istek var. Karbon fiber için arayanlar da oluyor. Telefonlarımız susmuyor. 10 kat ve üzeri binalarda bunu fazla tavsiye etmiyoruz. İnce ve zayıf binalarda olmaması gerekiyor" dedi.Sismik izolatöre tek başına kurtarıcı gözüyle bakılamayacağını ve inşaatın her aşamasıyla bir bütün olduğunu kaydeden Özcanlı, "Mevcut binalara takma talebi var. Bu çok zor, kolonu kesip yeniden yapmak lazım. Binayı yeniden yıkıp yapmak gerekiyor. Bayilik ya da üretmek isteyenler var. Bu çalışmalar bilimsel verilere dayanarak hayata geçirilir. Fiyatlar zemine, faya yakınlığına ve üstündeki güce göre değişiklik gösterir. Ancak yapıya ilişkin proje büyüdükçe maliyet daha da azalıyoru" bilgisini paylaştı.