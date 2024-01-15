Sistem çöktü sanayide iş aksadı

Dijital altyapısındaki sıkıntılar nedeniyle sıkça gündeme gelen Türkiye Standartları Enstitüsü'nde (TSE) sistem yeniden arıza verdi. Daha önce Tesla araçlarının da Türkiye'ye girişinde hata veren ve bazı araçların aylarca gümrüklerde kalmasına neden olan TSE 360 adı verilen uygulama yeniden çöktü. 15 gündür çalışmayan uygulama nedeniyle üretimden tadilata, ithalattan ihracata kadar hemen her alanda zorluk yaşanıyor. Sistemdeki duraksamalar nedeniyle birçok sanayi bölgesindeki fabrikalarda üretimler aksamaya başladı. En fazla etkilenen sektör ise otomotiv oldu. 200'e yakın üyesi bulunan Tüm Araç Projelendirme Yetkili Mühendisleri ve Mali Müşavirleri Derneği (TAMMDER) yöneticileri, "Bu sistemden önce 1 günde onaylanan araç tadilat ya da alışsatış gibi süreçler tamamen tıkandı. Onay süreçleri aylar sürüyor. TSE 360 sisteminde evrak yüklemesi yapıldıktan sonra onay süreçlerini kontrol eden teknik yöneticiler işi aksatıyor. Ayrıca sistemde dosyalar kayboluyor. Sistem arızaları maddi kayba neden oluyor" dedi.Öte yandan ithal araçlar için de gümrüklerde yer kalmadığı ifade ediliyor. Türkiye'de araçların yüzde 90'ı Kocaeli'den ithal ediliyor. Sistemdeki arızalara ek olarak Kocaeli ve Marmara'daki personel sıkıntısının da sorunların artmasına neden olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak TSE yönetimi ise teknik sorunların yaşandığını kabul ederek sorunun kalıcı şekilde çözümüne odaklandıklarını belirtiyor.Mercedes, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen başta olmak üzere birçok markanın evrakları 15 gündür işleme dahi alınamıyor. Otomotiv dernekleri de TSE'ye ulaşmaya çalışıyor. Daha önce binlerce Tesla aracı ülkeye girememiş, konu birçok spekülasyona neden olmuştu. Ancak sorunun TSE 360'daki arızadan kaynaklandığı anlaşılmıştı. TSE 360 platformu, Ocak 2017'de kullanıcılara hizmet vermeye başladı. TSE üzerinden yapılan bütün başvurular, incelemeler, raporlar, belgeler bu sistem üzerinden alınıp işlem yapılıyor.TSE'E deki bir başka sorun ise sözleşmeli mühendis maaşlarından kaynaklandığı iddia ediliyor. Aylık 11 bin TL maaş ödemesi yapılan mühendislerin yaklaşık 10 yıldır zam almadığı ve bu nedenle de işleri yavaşlattığı belirtiliyor. Konuyla ilgili sosyal medyada örgütlenerek maaşlarında düzeltme isteyen mühendisler henüz bir düzeltme alamadıklarını belirtiyor.TSE yönetimi ile sektör temsilcileri ise 2 ay önce bu sorunu çözmek için bir araya geldi. TSE yönetimi sorunların çözüleceğine dair söz verdi. Ancak sistemin yamalı bohçaya dönmesi ve personel zaafiyeti nedeniyle sorunlar çözülemedi. Yılbaşından bu yana tekrar hata vererek yaklaşık 15 gündür sistem yeniden kilitlendi.