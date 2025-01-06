Site aidatları için genel kurul dönemi! Asgari ücret artışıyla harcamalar değişebilir

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ UYARISI

Sağır, personel haricinde tüketici fiyat endeksindeki artışın da sitelerin bu yıla ilişkin işletme bütçesindeki bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerini etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Ayrıca maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var. Yeni düzenlemeyle, şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek. Ortak alan elektrik tüketiminin yüksek olması nedeniyle enerji giderleri artacak ve aidatlar yükselecek. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor."

Genel kurul sürecinde denetim kurullarının atması gereken adımlara da değinen Sağır, geçen yıldan kasa bakiyesinde kalan aidatların 2025 yılı işletme bütçesinden mahsup edilerek yeni dönem aidatların maliklere yönetim planlarında yazıldığı gibi paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı.