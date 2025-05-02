Site yönetimlerinde sahte belge alarmı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site ve tesis yönetim şirketlerinin lisanslanması için kapsamlı bir mevzuat hazırlığında. Ancak bu süreci fırsat bilen bazı gayrimenkul (emlakçı) ve site yönetim yazılımı firmaları, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu" diyerek piyasaya geçersiz belgeler sürmeye başladı. Henüz yasal düzenleme yürürlüğe girmemişken bu firmalar, özellikle profesyonel site yönetim şirketlerini hedef alarak belge başına binlerce liralık satış yapıyor. Oysa bu belgelerin hiçbir resmî geçerliliği yok. Bakanlık henüz ne kriterleri açıkladı ne de belge zorunluluğunu devreye aldı.Henüz lisans süreci başlamamış olmasına rağmen "Zorunlu hale geldi" denilerek dağıtılan bu belgeler, sahte belge furyasına dönüştü.Mevzuat hazırlıkları devam ederken, yetkililer kamuoyuna, "Resmî açıklama dışındaki hiçbir belgeye itibar etmeyin" uyarısı yapıyor.Bu şartlar altında satılan tüm belgeler, açıkça dolandırıcılık kapsamında değerlendiriliyor.Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, özellikle site yönetim yazılımı ve emlakçı firmalar tarafından organize edilen bu belge satışlarına karşı uyardı. Sandalcı, "Bakanlığımız henüz onay vermedi, firmalarda aranacak kriterler açıklanmadı. Bu belge satışlarının tek amacı maddi kazanç elde etmek. Henüz böyle bir zorunluluk yokken yapılan bu işlemler açıkça suiistimaldir. Sadece şirketler değil, bu belgeleri alan yöneticiler de hukuki ve mesleki risklerle karşı karşıya kalabilir. Belgelerin resmi kabul görmemesi durumunda, ileride lisans başvurularında geçersiz sayılması, hatta görevden alınma gibi sonuçlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor" dedi.