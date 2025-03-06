Site yönetimlerine devlet radarı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde özellikle fahiş seviyelerdeki artışla neredeyse kira seviyesine kadar yükselen aidatlar başta olmak üzere vatandaşları isyan noktasına getiren site yönetimlerine neşter atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın hazırladığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri" ile ilgili mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. Devrim niteliğindeki düzenleme, özellikle tartışmaların çok sık yaşandığı site yönetimlerinin harcamaları konusunda, kat malikleri ile kiracıları daha şeffaf bir yönetim anlayışına kavuşturacak. Bunun yanı sıra bakanlıkça yetkilendirilmemiş olan şirketler de artık sektörde hizmet veremeyecek.

BELGE ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenlemeyle site yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

HARCAMALAR KALEM KALEM İNCELENECEK

Site yönetim şirketlerinin kendisine bağlı binalardaki faaliyetleri ve yaptıkları harcamalar da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince incelemeden geçecek. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri de rahatsız oldukları bir husus olması halinde denetim talebinde bulunabilecek. Öte yandan kat maliklerinin, iskân ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi sağlanacak. Bu kapsamda bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ GÖREVLER

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat projelerine uygun olarak kullanılmasını sağlayacak. Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak.