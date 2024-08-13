Siteler kendi CİMER’ini kurdu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Bu hat, özellikle "mafyatik" site yöneticilerini hedef alarak fahiş aidatlar ve usulsüzlükler konusundaki şikâyetleri topluyor. Özellikle İstanbul'un Tuzla ilçesi, bu konuların öne çıktığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Derneğimize kat malikleri tarafından iletilen şikâyetlerin başında fahiş aidat avansları, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe toplama talepleri geliyor. Özellikle Tuzla'da, senetlerle site yönetimlerini borçlandıran firmalar hakkında şikâyetler alıyoruz.Otoparktan asansöre, temizlikten tadilata kadar birçok konuda site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi. Sandalcı, kötü niyetli ve tecrübesiz yöneticilerin site yönetimlerini bir ticari işe dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kişiler, yönetim ücreti dışında güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda da kâr amacı güdüyor. Bu durum, site sakinlerinin mağduriyetine yol açıyor. 0552 466 19 53 WhatsApp İhbar Hattımız bu kapsamda önemli verilere ulaştı" ifadelerini kullandı.Sandalcı, TRKTYD olarak yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve toplu konut yönetimlerinin profesyonelleşmesi gerektiğini vurguladı. Sandalcı, "Türkiye genelinde toplu konut yaşam alanlarında yönetim hizmeti veren şirketler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre lisanslı olmalı ve her önüne gelen yöneticilik yapmamalı" dedi.TRKTYD, Ankara'da düzenleyeceği Kamu Kurumları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Çalışma Kampı'na İçişleri, Adalet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkililerini davet etti. Kamp boyunca WhatsApp hattına gelen tüm şikâyet ve talepler masaya yatırılacak. Sandalcı, yakın zamanda Tesis Yöneticileri Birliği'nin de kurulacağını söyledi.Kat maliklerinin yüksekaidat ile karşı karşıyakalması.Sitelerde hizmetalınan firmaların faturalarındausulsüzlükyapılması.Siteyöneticilerinin, bütçeyiaşarak kat maliklerindenek bütçe talep etmesi.Tuzla ilçesinde, firmalarınsenetlerle site yönetimleriniborçlandırması.Site yönetimleriile apartman sakinleriarasında otopark ve asansörhizmetlerinde yaşanansorunlar.Temizlikve tadilathizmetlerindeyaşanananlaşmazlıklar.Site yöneticilerinin,yönetim dışında sağlananhizmetlerde kâramacı gütmesi.1965 tarihliKat Mülkiyeti Kanunu'nungünümüz şartlarınauygun olmaması.Yabancı ortaklı yazılımfirmalarının, sitesakinlerinin özel ve kişiselbilgilerini 3. şahıslaraaktarması.Tecrübesizve kötü niyetli kişilerinsite yönetimlerini ticaribir işe dönüştürmesi.SANDALCI, yerli ve milli yazılımlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Bazı site sakinlerinin özel ve kişisel verilerinin, yabancı ortaklı yönetim yazılımları aracılığıyla 3. şahıslara ve yabancı devletlere aktarıldığı şikâyetleri derneğimize ulaşıyor. Bu konuyu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşeceğiz" diye konuştu.