Siteler kendi CİMER’ini kurdu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Bu hat, özellikle "mafyatik" site yöneticilerini hedef alarak fahiş aidatlar ve usulsüzlükler konusundaki şikâyetleri topluyor. Özellikle İstanbul'un Tuzla ilçesi, bu konuların öne çıktığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.
SENETLE BORÇLANMA
TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Derneğimize kat malikleri tarafından iletilen şikâyetlerin başında fahiş aidat avansları, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe toplama talepleri geliyor. Özellikle Tuzla'da, senetlerle site yönetimlerini borçlandıran firmalar hakkında şikâyetler alıyoruz.
Otoparktan asansöre, temizlikten tadilata kadar birçok konuda site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi. Sandalcı, kötü niyetli ve tecrübesiz yöneticilerin site yönetimlerini bir ticari işe dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kişiler, yönetim ücreti dışında güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda da kâr amacı güdüyor. Bu durum, site sakinlerinin mağduriyetine yol açıyor. 0552 466 19 53 WhatsApp İhbar Hattımız bu kapsamda önemli verilere ulaştı" ifadelerini kullandı.
BAKANLIK İLE İRTİBATTA
Sandalcı, TRKTYD olarak yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve toplu konut yönetimlerinin profesyonelleşmesi gerektiğini vurguladı. Sandalcı, "Türkiye genelinde toplu konut yaşam alanlarında yönetim hizmeti veren şirketler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre lisanslı olmalı ve her önüne gelen yöneticilik yapmamalı" dedi.
YENİ BİRLİK KURULUYOR
TRKTYD, Ankara'da düzenleyeceği Kamu Kurumları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Çalışma Kampı'na İçişleri, Adalet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkililerini davet etti. Kamp boyunca WhatsApp hattına gelen tüm şikâyet ve talepler masaya yatırılacak. Sandalcı, yakın zamanda Tesis Yöneticileri Birliği'nin de kurulacağını söyledi.
İŞTE SİTELERİN EN BÜYÜK 10 DERDİ
Fahiş aidat avansları:
Kat maliklerinin yüksek
aidat ile karşı karşıya
kalması.
Usulsüz fatura işlemleri:
Sitelerde hizmet
alınan firmaların faturalarında
usulsüzlük
yapılması.
Ek bütçe toplama:
Site
yöneticilerinin, bütçeyi
aşarak kat maliklerinden
ek bütçe talep etmesi.
Senetle borçlandırma:
Tuzla ilçesinde, firmaların
senetlerle site yönetimlerini
borçlandırması.
Otopark ve asansör sorunları:
Site yönetimleri
ile apartman sakinleri
arasında otopark ve asansör
hizmetlerinde yaşanan
sorunlar.
Temizlik ve tadilat işlemleri:
Temizlik
ve tadilat
hizmetlerinde
yaşanan
anlaşmazlıklar.
Yöneticilerin kâr amacı gütmesi:
Site yöneticilerinin,
yönetim dışında sağlanan
hizmetlerde kâr
amacı gütmesi.
Yetersiz Site Yönetim Kanunu:
1965 tarihli
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun
günümüz şartlarına
uygun olmaması.
Gizlilik ihlalleri:
Yabancı ortaklı yazılım
firmalarının, site
sakinlerinin özel ve kişisel
bilgilerini 3. şahıslara
aktarması.
Profesyonel olmayan yönetimler:
Tecrübesiz
ve kötü niyetli kişilerin
site yönetimlerini ticari
bir işe dönüştürmesi.
YABANCI ORTAKLI YAZILIM FİRMALARINA DİKKAT
SANDALCI, yerli ve milli yazılımlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Bazı site sakinlerinin özel ve kişisel verilerinin, yabancı ortaklı yönetim yazılımları aracılığıyla 3. şahıslara ve yabancı devletlere aktarıldığı şikâyetleri derneğimize ulaşıyor. Bu konuyu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşeceğiz" diye konuştu.