Sitelere sağlık odası projesi İstanbul’dan başlıyor: 20 gün içinde kurulacak

Türkiye'de 150'den fazla bağımsız bölümü olan sitelerde yaşayanların hastaneye gitmeden enjeksiyon, tansiyon ölçümü, ilk müdahale gibi hizmetleri alabilmesi için geliştirilen 'sağlık odaları' projesi ilk olarak İstanbul'da hayata geçirilecek. Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı'nın il sağlık ekipleri siteleri dolaşacak. Uygun yerler bakanlık tarafından kiralanacak. İlk kurulumlar gerçekleştikten sonra talebe göre hareket edilecek. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ile İl Sağlık Müdürlükleri arasında protokoller imzalanacak. Daha sonra Sağlık Bakanlığı İmar Kanunu'na bir madde ekleterek sağlık odalarını sitelerde zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, geçtiğimiz gün İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda, toplu konut sitelerinde sağlık odalarının kurulması projesinin detayları masaya yatırıldı.Projenin ilk etapta İstanbul'dan başlanması planlandı. Şu ana kadar bine yakın site yöneticisinden ön başvuru talebi alındığı öğrenildi. Başvurular detaylı şekilde incelenecek. En az 130 metrekare ile en fazla 300 metrekare büyüklüğündeki alanlar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte saha çalışmaları yapılarak değerlendirilecek. Uygun yerler bakanlık tarafından kiralanacak, oralara hemşire atanacak. İlk kurulumlar gerçekleştikten sonra talebe göre hareket edilecek.Projenin ilk etabında, İstanbul'un 39 ilçesindeki uygun toplu konut alanlarına sağlık odalarının kurulması planlanıyor. Hedef, vatandaşları bu önemli proje ile 20 gün içerisinde buluşturmak. Ayrıca, projeyi daha da geliştirmek adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar verildi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, hedeflerinin öncelikle İstanbul ve Ankara'da bulunan toplu konut alanlarında bu projeyi hayata geçirmek, ardından Anadolu'da genişletmek olduğunu ifade etti. Sağlık odalarının kurulmasını arzu eden site yöneticileri ve kat malikleri, info@trktyd.org adresine başvuru yapabilecek.Proje kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin de bu alanlarda sunulması planlanıyor. Sağlık odaları projesiyle, sitelerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve kolay erişilebilir sağlık hizmetleri sağlanacak. Projenin sitelere katma değer katacağı belirtilirken, bu sürece destek veren Cumhurbaşkanı ve bakanlara teşekkür edildi.İstanbul'da yapılacak ilk sağlık odalarının açılışı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek.