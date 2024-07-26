Soğan tarlada kaldı çiftçi alıcı bulamadı koyunlara yediriyor

Yüksek fiyatları nedeniyle geçen yıl çiftçinin gözdesi olan patates ve soğanın ekimi bu yıl yüzde 30'un üzerinde artırıldı. Özellikle İç Anadolu'daki çiftçilerin birçoğu tarlalarını patates ve soğan ile doldurunca arz talebin üstünde arttı. Patates ve soğan çiftçinin elinde kaldı. Yazlık soğanın toplandığı Adana ve Hatay bölgesinde soğan fiyatı 3 liraya kadar düşünce çiftçi mahsûlü toplamadı. Toplama maliyetinin 2.60 kuruş olduğunu anlatan çiftçi, "Bir de bunun üretim maliyeti var. Alıcı yok. Hepten zarar ederiz. Biz de ürünü toplamıyoruz. Koyunlara yedirdik" diyor.Adana-Hatay'da biten yazlık soğan sökümünün ardından Amasya, Bursa ve Polatlı'da söküm başladı. Erkenci soğan adı verilen bu ürünlerin ise şu anda tarlada fiyatı 5- 6 TL arasında değişiyor. Soğanın toplama maliyetinin kilogramda 2.5 TL olduğunu anlatan Amasya Ziraat Odası Başkan Vekili İsmail Kurt, "Üretim maliyeti ise 6 lira. Bizim soğandan kâr etmemiz için 10 liradan satmamız gerekiyor, alıcı yok" dedi.Hatay Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemseddin Cüneydioğlu, bölgede 60 bin dönüme soğan ekildiğini ama bunun 15 bin dönümünün toplandığını söyledi. Cüneydioğlu, "İlk etapta kilogramını 18 TL'den satışa başladık. Ancak her gün fiyatlar düştü. 3 TL'ye kadar gerileyince mahsûlü toplamadık, üretim maliyeti bundan yüksek. Bir de toplama maliyeti işin içine girince çiftçi hepten zarar edecek. Soğanı tarlada bıraktık, koyunlar yedi" dedi.Ankara Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, bu yıl Türkiye genelinde ekimin çok olması nedeniyle soğanın elde kaldığını belirterek, "Hatay, Adana bölgesi bitti. Orada da mahsûl çoktu bizde de çok. Onlar yazlık soğan üretiyor. Biz erken ve kışlık üretiyoruz. Şu anda erkenci soğanı söküyoruz. Tarlada kilogram fiyatı 5-6 lira. Ancak bizim gübre, ilaçlama, ekim gibi sadece üretim maliyetimiz 6.5 TL. Çiftçi şu anda zarar ediyor. Tamamen tarlada bıraksa hiç para alamayacak. En azından masrafının bir kısmını çıkarmak için topluyor. İhracat açık ama alıcı yok, bu konuda devletten destek bekliyoruz. Daha güçlü çalışmalar yapılmalı" diye konuştu.