ŞOK Marketler ve EBRD’den deprem bölgesindeki tedarikçilere büyük destek

ŞOK Marketler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen imza töreniyle programın resmi açılışı gerçekleşti. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılı deprem felaketini yaşayan bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TEDARİKÇİLERE FİNANSMAN DESTEĞİ

ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerini kapsayan program bünyesinde, EBRD ve Akbank'ın da katkılarıyla, tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması suretiyle nakit akışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece tedarikçilerin mali yapıları güçlendirilirken bölgedeki kesintisiz üretim ve tedarik süreçleri de geliştirilecektir. Aynı zamanda bölgedeki istihdama da katkı sağlanacaktır.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve nitelikli insan kaynağının artmasına katkı

Program tedarikçilerin yalnızca finansal ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda EBRD, katılımcı tedarikçilere Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performanslarını geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık ve teşvik paketi de sunuyor. Avrupa Birliği'nin Pre-Accession Assistance (IPA) II fonu kapsamında desteklenen program, önceden belirlenen hedeflere ulaşılması koşuluyla tedarikçilere EBRD tarafından teşvik imkânı tanıyor. Fon programının öncelikli hedefleri arasında tedarikçilerin insan kaynakları yeterliliğinin artırılması ve deprem felaketi sonrası bölgeden ayrılan nitelikli iş gücünün tekrar bölgeye dönerek üretime katkı vermesi bulunuyor. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek karbon ayak izlerini azaltmaları da yine programın kritik amaçları arasında yer alıyor.

ŞOK Marketler'den dayanışma ve sürdürülebilirlik vurgusu

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel törende yaptığı konuşmada ŞOK Marketler'in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ve deprem bölgesindeki tedarik süreçlerinin kesintisiz sürmesine yaptığı katkıyı vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Deprem bölgesindeki tedarikçilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek bizim önceliğimiz. Bu program, tedarikçilerimizin finansal yapılarını güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir iş modelleri ile operasyonel verimliliğin gelişmesine ve bölgede istihdamın artmasına olanak sağlayacak. Aynı zamanda bu program ile, göç eden iş gücünü geri kazandırmaya yönelik faaliyetlerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulacak. Bu proje yalnızca tedarik zincirini güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında da önemli bir adım oluşturacak. Bu program vesilesiyle deprem bölgesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösterirken 30 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 10.961 mağazası, 48 bini aşan çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye'nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunmaktadır. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2018'de halka arz edilen Şirket'in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.