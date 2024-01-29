ŞOK Marketler’den kadın kooperatifleriyle anlamlı iş birliği

ŞOK Marketler, daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla "Şok'ta Ben de Varım" projesinin kapsamını genişletti. Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere, farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler, seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu.

ŞOK Marketler tarafından 2019 yılında kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlatılan "Ben de Varım" projesinde ilk etapta ev kadınlarının ürettiği bez çantalar ŞOK tarafından satın alınarak mağazalarda satışa sunulmuştu. Bu yıl kooperatiflerle yapılan yeni iş birliğiyle beraber projenin kapsamı daha da genişledi. Hatay, Adana ve Ankara'daki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği zeytin ve zeytinyağından coğrafi işaretli ürünlere, tarhana ve sebze kurusundan el işi tülbentlere kadar onlarca farklı kategorideki ürün ŞOK raflarıyla buluştu. ŞOK Marketler, önümüzdeki dönemde iş birliği yapılan kooperatif sayısının ve ürün çeşitliliğinin daha da artırılmasını, satışların sürekliliğinin sağlanarak kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefliyor.

ŞOK MARKETLER CEO'SU UĞUR DEMİREL: KADIN EMEĞİNE DESTEKTE 'BEN DE VARIM' DİYORUZ

"Şok'ta Ben de Varım" projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "İçinde bulunduğumuz toplumun kalkınması için çalışmayı odağına alan bir şirket olarak kadınların üretim ve istihdama katılmasının toplumsal refah için öneminin farkındayız. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biriyiz. ŞOK Marketler'deki başarılı uygulamalarımız ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarımız sayesinde bugün çalışanlarımızın yarısından fazlasının kadın olmasının gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında kadınlar tarafından üretilen bez çantaları kar amacı gütmeden mağazalarımızda satışa sunarak "Ben de Varım" projemizi başlatmıştık. Bugün projemizin kapsamını daha da genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Çeşitli kadın kooperatifleri ile iş birliği yapıp ürünlerini satın alarak kadınların hane ekonomilerine katkıda bulunurken yerel istihdamı da desteklemek istiyoruz. Ürün aldığımız kooperatifler aracılığıyla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden güçlenmesi için de desteğimizi var gücümüzle sürdürüyoruz. İlk etapta ürünleri yaklaşık 100 mağazamızda satışa sunduk. Hedefimiz ürünlerin satıldığı mağaza sayısını daha da artırmak ve bu projeyi kadın kooperatiflerine sürekli gelir sağlayacak bir model haline getirmek. Kadın emeğine destekte 'Ben de Varım' demeye devam edeceğiz." dedi.