Somali Ziraat Katılım’a çalışma izni verdi

Somali hükümetinin, ülkedeki ilk şubesini açması için Ziraat Katılım Bankası'na çalışma izni verdiği bildirildi. Somali Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Katılım Bankası'nın Somali'de faaliyet göstermesine izin verildiği kaydedildi. Somali Merkez Bankası Başkanı Muhammed Abdullahi, "Ziraat Katılım Bankası ve Bank Mısır'ın lisans başvurusunun onaylanması dolayısıyla çok mutluyuz" ifadesini kullandı. Karar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi alındı.