Son 2 yılda 370 bin çiftçiye "pestisit" eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun "tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarının kontrolüne" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında 2024'te 59 ilde 81 alt projesi yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, demonstrasyon ve eğitim yayım çalışmaları ile 2008 yılından bu yana 8 bin 685 eğitim düzenlendiğini, 214 bin 901 çiftçi ve 4 bin 279 teknik personelin eğitildiğini bildirdi.

Organik tarım desteklerinin 2024'te yüzde 48-67 oranında artırıldığını, kategorilerine göre birim fiyatları dekara 30-180 lira iken 50-270 liraya yükseltildiğini hatırlatan Yumaklı, 2025-2028 yıllarında organik tarımın, üretim planlaması kapsamında öncelikli alanlardan olduğunu, bunu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Yumaklı, organik tarım üreticilerinin indirimli zirai kredi desteğinden de yararlanabildiklerini anımsattı.

İhraç edilen ve herhangi bir nedenle ülkeye geri dönen ürünlerin tamamında, öncelikle gümrükte ayniyat tespiti yapıldığını, sonra ürünlerin Bitki Karantinası Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve yem mevzuatı kapsamında yüzde 100 bitki sağlığı ve gıda/yem güvenirliği yönünden resmi kontrollere tabi tutulduğunu anlatan Yumaklı, "Ülkemiz mevzuatına uygun olmayan ürünlerin ülkemize girişine (piyasaya arzına) izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkça pestisitlerin doğru kullanımı konusunda il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri teknik ekipleri tarafından eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını kaydeden Yumaklı, "Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerini yapan personelden 2023 yılında 8 bin 103 personele, 2024 yılında ise 12 bin teknik personele hizmet içi eğitim verilmiştir. Bakanlığımız bitki sağlığı uygulamaları eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında 2023 yılında tarla okulu kapsamında 19 bin 836, genel olarak ise 167 bin 272 çiftçiye eğitim verdi. 2024 yılında ise tarla okulu kapsamında 23 bin 631, genel olarak ise 159 bin 379 çiftçiye eğitim verilmiştir." bilgisini paylaştı.

"3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPILDI"

Bitki koruma ürünlerinin ithalat ve üretim aşamasından kullanımına kadar süreçteki hareketlerinin izlenmesi için Bakanlıkça Bitki Koruma Ürünlerinin Takip Sistemi'nin kurulduğunu ve 1 Ocak 2018'de kullanıma geçildiğini hatırlatan Yumaklı, yapılan kontrol sonuçlarında uygunsuzluk görülmesi halinde, idari veya adli yaptırım tesis edildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, üretim aşamasından tüketime kadar tüm tedarik zincirlerine son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldığını aktardı.

Hasat öncesi pestisit denetimine dikkati çeken Yumaklı, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen üreticilere hasat geciktirme, ürün imha ve idari yaptırımlar uygulandığını, uygunsuzluk tespit edilen üreticilerin izleme programlarına alınarak, 2 yıl boyunca hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında denetime tabi tutulduğunu belirtti.

İşletmenin taşıdığı risk esasına göre, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak hasat sonrası 28 ürün çeşidinde pestisit analizlerinin yapıldığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Riske dayalı denetim sisteminde, kalıntı riski görülen ürünler başta olmak üzere, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, yurt içi üretim ve tüketim miktarları ile ihraç edilen ürünlere yönelik AB'den alınan bildirimler, ortaya çıkan gelişmeler, 81 il tarım ve orman müdürlüğümüzün kendi bünyesinde yürüttüğü resmi kontrollerin sonuçlarına göre risk çarpanları belirlenmektedir. Pestisit kalıntısı için alınan numunelerle ilgili olarak resmi denetim ve kontrol çalışmalarımız devam etmektedir."