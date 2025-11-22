Son 3,5 yılın en düşük seviyesi! ABD’de tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

EKONOMİYE GÜVEN 3,5 YILIN DİBİNDE

Buna göre tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,6 puan azalışla 51'e indi. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 50,3 olarak açıklanmıştı. Endeks, Haziran 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Yukarı yönlü revizyona rağmen endeks, tarihsel olarak düşük seviyelere yakın bir düzeyde kalmaya devam etti. Tüketici güven endeksi ekimde ise 53,6 olarak ölçülmüştü.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de kasımda 7,5 puan azalışla 51,1'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,7 puan artışla 51'e çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e indi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından tüketici güveninin ay ortalarındaki seviyesine göre biraz yükseldiğini belirtti.

Hsu, bununla birlikte tüketicilerin yüksek fiyatların devam etmesi ve gelirlerin zayıflaması nedeniyle hala hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.