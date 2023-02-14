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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 10 il için yeni karar! KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
Giriş Tarihi: 14.2.2023 15:43 Son Güncelleme: 14.2.2023 16:11

SON DAKİKA: 10 il için yeni karar! KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Son dakika haberi...Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

AA
SON DAKİKA: 10 il için yeni karar! KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü

Son dakika haberi...Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

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SON DAKİKA: 10 il için yeni karar! KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
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