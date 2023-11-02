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Giriş Tarihi: 2.11.2023 08:58 Son Güncelleme: 2.11.2023 09:32

Son dakika: 10 milyon liralık esrar ele geçirildi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

DHA
Son dakika: 10 milyon liralık esrar ele geçirildi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyonda 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.

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Son dakika: 10 milyon liralık esrar ele geçirildi
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