Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu.
İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.
Ödeme takvimi ise şöyle:
Sevgili Öğrencilerimiz, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilk kez Burs/Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı. #KYGMSeninle #GSBYanımda https://t.co/X1x08o4xD1— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) November 18, 2026