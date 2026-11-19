KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

GSB tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarılacak.