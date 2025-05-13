SON DAKİKA! ABD nisan ayı enflasyon verisi açıklandı

Son dakika haberi: Mart 2025'te yüzde 2,4 olarak ölçülen ABD enflasyonun beklentilerin altına düşerek nisan ayı için yüzde 2,3 olarak hesaplandı. Piyasanın artış beklentisi yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi, aylık yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,8 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artış gerçekleşmesi yönündeydi.